이견 없는 결과…한화 강백호·LG 톨허스트, 5월 쉘힐릭스플레이어 선정

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

이견이 없는 결과다.

한국야구위원회(KBO)는 3일 강백호(한화)와 톨허스트(LG)를 ‘쉘힐릭스플레이어’의 2026 신한 SOL KBO리그 5월 수상자로 선정했다고 밝혔다.

‘쉘힐릭스플레이어’는 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)을 기준으로 선정한다. 타자 부문에서는 강백호가 WAR 2.09로 1위를 차지했다. 강백호는 5월 한 달간 안타 2위(39안타), 홈런 공동 2위(8홈런)를 기록했고, 타점 1위(30타점), OPS 1위(1.278) 등 지명타자로서 압도적인 공격력을 입증했다.

특히 지난달 28일 NC와의 경기에서 비거리 145m 홈런을 기록하는 등 매서운 타격감을 보여주며 2026년 5월 ‘쉘힐릭스플레이어’ 타자 부문 수상자로 선정됐다.

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

투수 부문에서는 톨허스트가 WAR 1.25로 1위의 영광을 안았다. 톨허스트는 지난달 31일 등판한 KIA와의 경기에서 6이닝 5피안타 무사사구 5탈삼진 1실점으로 호투하며 팀 승리를 이끌었고, 다승 부문 공동 1위(7승)에 올랐다.

세부 기록에서도 WHIP 3위 (0.959), 평균자책점 2위 (2.23)를 기록하며, 2026년 5월 ‘쉘힐릭스플레이어’ 투수 부문 수상자로 뽑혔다.

5월 월간 ‘쉘힐릭스플레이어’ 선정된 선수들의 시상식은 각 소속 구단의 홈구장에서 이달 중 진행된다. 수상자에게는 상금 150만원이 지급된다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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