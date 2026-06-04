이강인 합류로 완전체…홍명보호, 오늘 엘살바도르 상대 최종 리허설

사진=대한축구협회 제공

홍명보호가 완전체로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 리허설에 나선다.

한국 축구대표팀은 4일 오전 10시 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 엘살바도르와 맞대결을 벌인다.

대표팀은 지난달 31일 이곳에서 트리니다드토바고를 5-0으로 이긴 바 있다. 손흥민(LAFC)과 조규성(미트윌란)이 각각 두 골씩 터뜨렸다. 황희찬(울버햄프턴)도 페널티킥으로 한 골을 넣었다.

엘살바도르(100위)는 트리니다드토바고(102위)와 마찬가지로 대표팀보다 전력상 약체로 평가받는다. 키워드는 고지대 적응이다. 조별리그 1, 2차전에 열리는 과달라하라는 해발 1571m의 고지대다. 이에 대표팀은 사전 캠프를 비슷한 환경인 해발 1460m의 미국 솔트레이크시티에 차렸다.

완전체로 치르는 처음이자 마지막 평가전이다. 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 일정으로 지난 2일 합류한 이강인은 곧장 선수들과 고지대 적응 훈련에 나섰다. 대표팀 공격 2선의 핵심 자원인 만큼, 이번 경기서 어떤 활약을 보여줄지 기대가 모아진다.

홍명보호는 엘살바도르와 평가전을 마친 뒤, 결전지인 멕시코 과달라하라에 입성한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]