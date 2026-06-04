프로축구 화성 제갈재민, 5월 구단 MVP 선정 “더 좋은 모습 보여드릴 것”

프로축구 화성 제갈재민. 사진=화성FC 제공

“모든 분들의 응원과 도움이 있었기 때문입니다.”

프로축구 화성 공격수 제갈재민이 2026시즌 5월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

이번 팬 투표는 지난 1일부터 2일까지 구단 공식 SNS를 통해 진행됐다. 전체 투표자 가운데 60%의 지지를 얻은 제갈재민이 값진 타이틀을 거머쥐었다.

제갈재민은 5월 한 달간 1골 2도움을 기록했다. 팀 상승세의 주역이다. 10라운드 안산전에서 교체 투입된 제갈재민은 날카로운 패스로 우제욱의 골을 도우며 승부에 마침표를 찍었다.

이어진 12라운드 부산과의 홈경기에서는 제갈재민의 독무대였다. 왼쪽 측면에서 강한 압박으로 볼을 탈취한 뒤 김병오와의 유기적인 패스 플레이로 상대의 자책골을 유도해냈다. 이후 김대환의 패스를 받아 빠른 스피드로 돌파한 뒤 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다.

활약은 원정에서도 이어졌다. 13라운드 청주 원정경기에 나선 제갈재민은 플라나의 동점골을 도왔다. 특히 이 득점은 구단 역사상 통산 700번째 골로 기록되며 제갈재민의 도움에 의미를 더했다.

제갈재민은 “뜻깊은 상을 받을 수 있게 되어 정말 영광스럽다. 감독님과 코칭스태프, 팀 동료들, 그리고 팬 여러분까지 모든 분들의 응원과 도움이 있었기에 이 상을 받을 수 있었다고 생각한다”며 “앞으로 남은 시즌 더 좋은 모습 보여드리겠다”고 소감을 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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