날아오른 박찬호, 두산이 다시 느끼는 ‘유격수 보는 맛’

사진=두산 베어스 제공

내·외야를 넘나드는 광활한 수비 범위, 자세가 흐트러진 상황에서도 정확도를 잃지 않는 송구, 그리고 어려운 타구마저 평범한 아웃처럼 바꿔놓는 안정감까지.

이쯤 되면 ‘그라운드 위 사령관’이라는 표현이 아깝지 않다. 유격수 박찬호(두산)가 잠실 내야의 중심을 단단히 잡아가고 있다.

마치 곡예를 연상케 하는 수비도 어렵지 않게 해낸다. 지난 2일 잠실서 열린 한화전이 대표적이다. 두산이 3-0으로 앞선 7회초, 선두타자 강백호(한화)의 땅볼 타구가 2루수와 유격수 사이로 향했다. 바운드된 뒤 속도가 죽으면서 결코 쉬운 타구가 아니었다.

기존 수비 위치에서 기다렸다면 승부를 장담하기 어려웠을 터. 동물적인 감각이 필요했고, 박찬호는 망설이지 않았다. 빠르게 대시해 공을 낚아챈 뒤 몸을 곧장 내던져 러닝 스로우로 타자를 잡아낸 것. 기가 막힌 반응 속도와 매끄러운 송구 동작이 한 박자 안에 이어졌다. 말 그대로 ‘날아올랐다’는 표현이 어울리는 장면이었다.

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김원형 두산 감독 역시 이 장면의 여운을 쉽사리 떨쳐내지 못했다. 투수 출신 사령탑의 눈엔 박찬호의 수비가 더 크게 다가온 듯했다.

하루 뒤 3일 취재진과 만난 김 감독은 “그런 어려운 타구를 처리해주면 투수는 마운드에서 엄청난 힘을 얻는다”며 “당시 (마운드 위 웨스 벤자민의) 투구 수가 부담스러운 상황이었는데, (박)찬호가 호수비를 해주면서 투수가 한결 가벼운 마음으로 내려올 수 있었다”고 엄지를 치켜세웠다.

단순 운동능력만으로 설명하기 어려운 영역이다. 순간 판단과 본능이 맞물려야 가능한 수비다. 김 감독은 “찬호가 그런 쪽으로 특화된 선수인 건 맞지만, 그렇다고 쉬운 플레이는 절대 아니다. 순간순간 판단하기 쉽지 않은데 그걸 본능적으로 해내는 것 같다”며 “(정)수빈이나 찬호처럼 좋은 수비수들은 그런 기질이 자연스럽게 나온다”고 설명했다.

박찬호는 올 시즌을 앞두고 자유계약(FA) 1호 계약자로 두산에 합류했다. 계약 규모는 4년 최대 80억원. 빠른 발과 넓은 수비 범위를 앞세워 KBO리그를 대표하는 유격수로 자리매김한 그는 도루왕 2차례, 유격수 부문 수비상 2차례, 골든글러브 1차례를 수상한 이다. 김재호(은퇴)를 대체할 주전 유격수를 좀처럼 찾지 못했던 두산에는 가장 필요했던 퍼즐이었다.

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수비만 돋보이는 것도 아니다. 공격에서도 존재감을 보태고 있다. 박찬호는 올 시즌 56경기서 타율 0.267(210타수 56안타) 3홈런 22타점 14도루 OPS(출루율+장타율) 0.734를 써냈다. 3일 한화전에서는 11회말 2사 후 극적인 동점 적시 3루타를 터뜨리며 두산의 3-3 무승부를 이끌었다.

물론 이날도 번뜩이는 철벽 수비 하이라이트를 쉴 틈 없이 추가했다. 특히 극도의 집중력이 요구되는 경기 후반부서도 연달아 러닝 스로우 아웃을 만들어내며 마운드와 내야를 지탱했다. 중계를 맡은 장성호 KBS N 스포츠 해설위원도 “어려운 타구를 참 쉽게 처리한다”고 평가했을 정도다.

‘큰 바다를 본 사람에게 어지간한 물은 물처럼 보이지 않는다’고 했던가. 두산은 손시헌과 김재호로 이어지는 유격수 명가로서의 기억을 갖고 있는 팀이다.

그만큼 눈높이도 높지만, 최근 몇 년간은 주전 유격수 공백에 신음하기도 했다. 이 아쉬움을, 이젠 박찬호가 잠실 구장을 종횡무진 누비며 채워 나간다. 두산이 다시 ‘유격수 보는 맛’을 알아가고 있다.

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잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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