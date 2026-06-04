이대호-김태균이 지켰던 자리… KBO 1루, 이젠 외인 독무대

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한국 야구가 ‘1루수 가뭄’에 시달리고 있다.

‘국민타자’ 이승엽을 필두로 이대호, 김태균, 박병호의 공통점이 있다면. 바로 팀에서 가장 믿고 맡길 수 있는 해결사라는 점이다. 이들은 시대를 풍미하며 한국 야구의 1루를 묵묵히 지켜왔다. 이들의 계보를 이어갈 1루수 빅뱃, 눈을 씻고 찾아봐도 없다. 무게감이 현저하게 떨어진다.

올 시즌 100이닝 이상 1루 수비를 소화한 선수는 3일까지 10개 구단 통틀어 17명이나 된다. 이중 국내 선수는 총 12명이다. 1루 수비를 기본적으로 소화할 수 있는 멀티포지션 선수가 늘어난 영향도 있지만, 붙박이 주전 1루수를 보기 어렵다는 점이 드러난다.

이들 12명 중 규정타석을 채운 선수는 베테랑 김현수(KT)와 최주환(키움) 단 2명이다. 더불어 타율 0.280, 홈런 10개 등 2개 기준을 충족한 선수는 전무하다. ‘1루수 거포’는 옛말이 됐다. 그나마 오태곤(SSG)이 타율 0.243 및 홈런 8개를 쳤고, 김현수가 타율 0.284에 홈런 5개를 때려냈다.

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외국인 타자들이 1루를 점령했다. 오스틴 딘(LG)과 르윈 디아즈(삼성)가 대표적이다. 오스틴은 OPS(출루율+장타율) 1위(1.032), 홈런 공동 1위(15개)에 올라 LG 타선을 이끌고 있다.

지난 시즌 홈런왕(50개)을 차지했던 디아즈도 홈런 10개(공동 7위), 44타점(공동 4위)으로 사자군단 방망이에 힘을 보태는 중이다. 두 선수는 KBO 올스타전 팬 투표에서도 각각 나눔·드림 올스타 1루수 부문 1위를 질주 중이다. 이들은 지난해 올스타전 팬 투표서도 각각 1위에 오른 바 있다.

사실 하루이틀 이야기가 아니다. 지난해 1루수 포지션 역시 외국인 타자들이 장악했다. 2025시즌 1루수 대체선수 대비 승리기여도(WAR) 상위 넷은 디아즈, 오스틴, 패트릭 위즈덤(전 KIA), 맷 데이비슨(NC)이었다.

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리그 전반에 부진과 부상이 고루 겹친 영향이 뼈아프다. 2년 전 34홈런, 107타점을 때려냈던 양석환(두산)은 지난해 8홈런, 31타점에 그쳤고, 올 시즌에도 좀처럼 반등하지 못하고 있다. 27경기에서 1홈런 OPS 0.533에 그쳐 지난달 4일 퓨처스팀(2군)으로 내려갔다.

또 다른 1루 거포 채은성(한화)은 5월6일 좌측 쇄골 만성 염좌 소견으로 1군에서 빠져 재활 중이다.

치고 올라오던 기대주도 시즌 초 부상에 발목을 잡혔다. 고명준(SSG)은 2024시즌(11홈런), 2025시즌(17홈런) 꾸준히 성장곡선을 그려왔다. 올해는 시범경기 홈런왕에 오르며 출발이 좋았다. 17경기서 타율 0.365 및 4홈런으로 SSG 타선 중심에 선 것. 그러나 4월 중순 왼쪽 손목을 다쳐 이탈했고, 현재 복귀를 준비하고 있다.

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김태연(한화)의 분전이 그나마 반갑다. 채은성의 빈자리를 메우고 있는 그는 46경기에 출전, 3할 타율(0.322)을 써냈다.

아직 규정타석을 채우지 못했지만, 100타석 이상 타석에 들어선 소화한 토종 1루수 가운데 유일하게 OPS 0.8(0.865)을 넘겼다. 지난달 28일 창원 NC전에선 홀로 홈런 1개와 3루타 1개 등 안타 3개에 4타점을 몰아치며 존재감을 키웠다.

1루를 둘러싼 아쉬움이 모두 지워지는 것은 아니다. 프로야구 토종 거포들의 보금자리였던 1루가 외국인 타자들의 독무대가 됐다.

이보다 더 큰 문제는 1루수 거포 계보를 이어갈 잠재력을 가진 선수가 좀처럼 보이지 않는다는 점이다. 한 야구계 관계자는 ‘1루 기근 현상’이라고 운을 뗀 뒤 “대표팀조차 전문 1루수가 아닌 3루수 자원 문보경(LG), 노시환(한화) 등이 1루를 맡았을 정도”라고 콕 짚기도 했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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