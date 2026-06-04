“잘한다 잘한다 하니깐 진짜 잘하네”…NC 신무기 예감, 오장한

사진=이혜진 기자

“잘한다 잘한다 하니깐 진짜 잘하네.”

외야수 오장한(NC)은 3일 대구 삼성전을 앞두고 조금은 떨리는 마음으로 선발 라인업을 확인했다. 전날 시즌 첫 선발 기회를 얻었다. 9번 및 중견수로 나서 4타수 3안타 1타점을 신고했다. 데뷔 첫 멀티히트, 첫 장타, 첫 타점을 모조리 달성했다. 내심 기대를 하고 있었을 터. 이틀 연속 선발 출격하는 것은 물론, 하루 만에 타순이 9번에서 6번으로 올라갔다. 오장한은 “처음엔 9번에 (이름이) 없어서 ‘어디 있지’ 싶었다. 조금 위쪽에 있더라”고 미소를 지었다.

전날 강렬한 인상을 남겼다. ‘에이스’ 아리엘 후라도(삼성)를 상대로 강한 모습을 보였다. 지난해까지 오장한이 때려낸 1군 통산 안타는 단 한 개였다. 2023년 4월9일 창원 키움전서 후라도(당시 키움 소속)를 상대로 때려낸 데뷔 첫 안타가 전부였다. 3년 뒤 다시 만났다. 이번엔 2개의 안타를 뺏어냈다. 오장한은 “지난 1군 콜업 때는 욕심이 좀 과했던 것 같다. 퓨처스(2군)에서 하듯이 편하게 하려고 했다”면서 “후라도와 타이밍이 맞는 편인 듯하다”고 말했다.

사진=NC다이노스 제공

중심타선에서도 오장한의 방망이는 날카롭게 돌아갔다. 5타수 2안타를 기록, 2경기 연속 멀티히트를 이어갔다. 타석에서 과감하게 스윙하는 모습이 인상적이다. 이호준 NC 감독도 기대감을 숨기지 않았다. 경기 전 “정타서 약간씩 빗겨가는 장면도 있었는데, 그래도 변화구 떨어지는 거에 대처를 잘하더라”면서 “파워는 원래부터 가지고 있는 선수 아닌가. (오)장한이 같은 선수가 5~6번(중심)에 있어주면 좋다. 우리의 무기 하나가 더 생기는 것”이라고 설명했다.

어느덧 프로 6년차. 오장한은 2021 신인드래프트 2차 3라운드(전체 26순위)로 NC 유니폼을 입었다. 고교시절 투타 겸업을 꾀했을 정도로 재능이 많다. 2022시즌 퓨처스(2군)리그서 17개의 홈런을 쏘아 올리기도 했다. 호주 질롱코리아를 거쳐 상무(국군체육부대)에 입대, 군 복무까지 마쳤다. 다만, 치열한 외야 경쟁 속에서 기회를 잡기 어려웠다. 이날까지 1군 통산 경기 수는 7경기에 불과하다. 안타 후 큼지막한 세리머니엔 그간의 울분이 가득 담아있는 듯했다.

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생존을 위해 안 해본 것이 없다. 변화를 거듭하며 부족한 부분을 메우려 노력했다. ‘어떤 것들을 준비했느냐’는 질문에 오장한은 “이것저것 많이 했다”고 껄껄 웃었다. 그러면서 “타격 폼은 기본이고 접근법 자체를 다르게 가져가려고 했다. 코치님들께서 많이 도와주셔서 결과를 낼 수 있었다”고 덧붙였다. 실제로 최근 2군 10경기서 타율 0.343, 3홈런 9타점 등을 올리며 타격감을 끌어올렸다. 그 어느 때보다 자신감을 가득 채워 올라올 수 있었던 배경이다.

이제 다시 시작이다. 이날을 얼마나 기다려왔던가. 2군서 동료들과 야구를 보며 꿈을 키웠다. 오장한이 1군서 첫 3안타 경기를 치른 날 전화기가 뜨겁게 울렸다. 아낌없는 응원이 쏟아졌다. 김정호는 “잘한다 잘한다 했더니, 진짜 잘하더라”며 엄지를 치켜세웠다. “안현민(KT)이 돼보자”는 격려도 잊지 않았다. 안현민은 지난 시즌 혜성처럼 등장해 신인왕에까지 등극한 바 있다. 오장한은 “처음 만나는 투수들이 많아 설렌다. 더 열심히 하겠다”고 목소리를 높였다.

대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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