'둘째 임신' 구재이, 도드라진 D라인 공개…여전한 모델 비율 [스타★샷]

사진 = 구재이 SNS 계정

모델 출신 배우 구재이가 둘째를 임신한 가운데 근황을 공개했다.

구재이는 2일 자신의 SNS에 “오래 기억하고 싶은 미야코 블루”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 구재이 SNS 계정

사진 = 구재이 SNS 계정

사진 = 구재이 SNS 계정

공개된 사진 속 구재이는 여행지에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 밀짚모자를 착용한 채 거울 셀카를 남기며 편안한 휴가 분위기를 전했다. 특히 한층 도드라진 D라인이 눈길을 끌었으며, 임신 중에도 변함없는 미모와 늘씬한 비율로 시선을 사로잡았다.

앞서 구재이는 지난달 “인생은 정말 알 수 없는 것. 전혀 계획하지 못했던 일이지만, 어쩌면 우리에게 꼭 와야 했던 인연처럼 ‘Haru はる 春’가 우리 곁에 찾아왔다”며 둘째 임신 소식을 전했다.

당시 공개한 초음파 사진과 첫째 아들의 모습과 함께 “아기를 너무 좋아하던 사랑이 많은 태오는 가을이면 여동생을 만나게 된다”고 밝혀 둘째의 성별이 딸임을 알렸다.

한편 구재이는 2018년 5살 연상의 대학 교수와 결혼했으며, 2020년 첫아들을 품에 안았다. 현재는 가족과 함께 일본에서 생활하고 있는 것으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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