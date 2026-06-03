‘박시은♥’진태현, 공개되지 않은 두 양딸 근황 언급…“아이들 허락 필요”

사진 = 진태현 SNS 계정

배우 진태현이 ‘동상이몽2’를 통해 공개된 양딸들의 근황을 직접 전했다.

진태현은 3일 자신의 SNS에 “문득 지난 시간들을 돌아보니 ‘동상이몽’을 통해 저희 인생길을 참 많은 분들이 함께 동행해주셨더라”며 감사의 마음을 전했다.

이어 “정말 감사했디. 허니하니 부부, 여러분의 응원 덕분에 이렇게 웃으며 잘 지내고 있다. 어제 방송도 함께해주셔서 감사하다”고 덧붙였다.

특히 전날 방송에 출연한 양딸 한지혜 양을 언급하며 “어제는 수양딸 지혜가 함께했는데 나머지두 딸도 궁금해하실 것 같다”고 말했다.

진태현은 방송에 공개되지 않은 두 딸의 근황에 대해 “이제 어엿한 사회인이 되어 평범한 일상을 잘 살아가고 있다”며 “아이들이 평범한 일상을 원하기 때문에 저희는 그 선택을 존중하고 지켜주고자 두 딸의 이야기는 전혀 언급하지 않고 있다”고 설명했다.

이어 “저희도 아이들 허락이 필요하다”며 “두 딸은 잘 지내고 있으니 궁금하시더라도 앞으로는 마음으로 응원해주시면 감사하겠다”고 전했다.

또 “지혜는 목표를 향해 가는 동안 많이 응원해 달라”고 덧붙이며 애정을 드러냈다.

앞서 지난 2일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 진태현·박시은 부부의 양딸 한지혜 양이 처음 공개됐다.

방송에서 한지혜 양은 마라톤 선수의 꿈을 키우고 있는 근황을 전했으며, 진태현은 “지혜가 국가대표 마라토너가 되는 것이 우리 가족의 꿈”이라고 밝혀 응원을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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