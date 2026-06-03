‘박시은♥’진태현, 공개되지 않은 두 양딸 근황 언급…“아이들 허락 필요”

배우 진태현이 ‘동상이몽2’를 통해 공개된 양딸들의 근황을 직접 전했다.
진태현은 3일 자신의 SNS에 “문득 지난 시간들을 돌아보니 ‘동상이몽’을 통해 저희 인생길을 참 많은 분들이 함께 동행해주셨더라”며 감사의 마음을 전했다.
이어 “정말 감사했디. 허니하니 부부, 여러분의 응원 덕분에 이렇게 웃으며 잘 지내고 있다. 어제 방송도 함께해주셔서 감사하다”고 덧붙였다.
특히 전날 방송에 출연한 양딸 한지혜 양을 언급하며 “어제는 수양딸 지혜가 함께했는데 나머지두 딸도 궁금해하실 것 같다”고 말했다.
진태현은 방송에 공개되지 않은 두 딸의 근황에 대해 “이제 어엿한 사회인이 되어 평범한 일상을 잘 살아가고 있다”며 “아이들이 평범한 일상을 원하기 때문에 저희는 그 선택을 존중하고 지켜주고자 두 딸의 이야기는 전혀 언급하지 않고 있다”고 설명했다.
이어 “저희도 아이들 허락이 필요하다”며 “두 딸은 잘 지내고 있으니 궁금하시더라도 앞으로는 마음으로 응원해주시면 감사하겠다”고 전했다.
또 “지혜는 목표를 향해 가는 동안 많이 응원해 달라”고 덧붙이며 애정을 드러냈다.
앞서 지난 2일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 진태현·박시은 부부의 양딸 한지혜 양이 처음 공개됐다.
방송에서 한지혜 양은 마라톤 선수의 꿈을 키우고 있는 근황을 전했으며, 진태현은 “지혜가 국가대표 마라토너가 되는 것이 우리 가족의 꿈”이라고 밝혀 응원을 받았다.
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