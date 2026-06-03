방한객·관광 수출 역대 최대 성과…수도권 쏠림은 과제

이재명 정부 출범 1년 동안 관광정책은 방한관광 확대, 지역관광 분산, 고부가가치 관광산업 육성으로 구체화됐다.

관광이 외국인 소비와 내수 진작, 자영업자 매출, 지역경제 회복과 맞닿은 민생 산업인 만큼 정부는 관광을 국가전략산업으로 끌어올리는 데 속도를 내고 있다.

성과 지표도 뚜렷하다. 3일 문화체육관광부에 따르면 지난해 한국을 찾은 외래관광객은 역대 최다인 1894만 명을 기록했다. 2025년 하반기 외래관광객 수는 전년 하반기보다 17% 늘었고, 올해 4월까지 누적 방한객은 677만 명으로 전년 같은 기간 558만 명보다 21% 증가했다.

관광수출액도 전년보다 10.6% 늘어난 272억 달러로 잠정 집계되며 역대 최대치를 기록했다. 외국인의 국내 카드 사용금액 역시 지난해 141억 달러로 역대 최고치를 나타냈다.

이 대통령은 대선 과정에서 근로자 휴가지원 확대와 워케이션, 지역특화 관광자원 개발을 관광 공약으로 제시했다. 출범 이후에는 외래객 3000만명 시대를 겨냥해 입국 편의 개선, 지방공항·크루즈 기반 확충, 의료·웰니스 관광 육성으로 정책 범위를 넓혔다.

이재명 대통령이 최근 서울 종로구 익선동을 방문해 외국인 관광객들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

◆비자·공항·크루즈 손질… 방한 수요 지역으로 넓힌다

우선 지난해 9월 25일 열린 제10차 국가관광전략회의에서는 ‘입국 3000만을 넘어 글로벌 관광대국으로, 관광혁신 3대 전략’이 발표됐다. 정부는 방한관광 혁신, 국내관광 혁신, 정책·산업기반 혁신을 축으로 삼고 방한 외국인의 지역 방문과 내수 촉진을 이끌 ‘제2·3의 인바운드 관광권’ 조성을 추진하겠다고 밝혔다.

정책 방향은 올해 2월 열린 제11차 국가관광전략회의에서 더 구체화됐다. 정부는 ‘방한관광 대전환 및 지역관광 대도약’ 전략을 통해 ▲인도네시아 단체관광객 무비자 시범 시행 ▲동남아·중국 11개국 국민 대상 복수사증 확대 ▲지방공항 국제선 증편 ▲크루즈 관광 수용태세 개선 ▲지역 명소 발굴 ▲반값여행 등을 추진 과제로 제시했다.

이에 따라 지역관광 분산을 위한 교통 기반 확충도 추진되고 있다. 문체부에 따르면 지방공항의 방한 관광 거점화를 위해 ‘인천-제주’ 국내선이 올해 5월부터 운항을 시작했고, ‘인천-김해’ 노선도 주 35회에서 주 39회로 증편 인가됐다. 올해 1분기 지방공항 입국객 증가율이 전년 동기 대비 49%를 기록한 점도 지역관광 활성화 가능성을 보여주는 지표로 해석된다.

크루즈와 광역교통도 지역관광 전략에 포함됐다. 정부는 지역 크루즈 기항지의 관광 매력도를 높이기 위해 추가경정예산을 확보하고 문화공연 등 환영행사 개최를 추진 중이다.

지난해에는 충청권을 ‘초광역 관광교통 혁신 선도지구’로 선정해 공항, 기차역, 버스터미널을 잇는 시외버스와 수요응답형 노선 운영도 진행하고 있다.

관광 콘텐츠 측면에서는 K-컬처와 지역 자원의 결합이 강조됐다. 정부는 드라마·영화 촬영지와 관광자원을 연계한 110개 관광코스를 개발하고, 경남 함안군 낙화놀이 등 지역 콘텐츠를 활용한 관광객 유치, 화천산천어축제 등 글로벌 축제 선정 지원을 추진해왔다. 문화 콘텐츠를 방한 동기로 활용하되, 실제 소비는 지역으로 확산시키겠다는 취지다.

◆의료·웰니스·마이스, 고부가 관광시장 키운다

고부가가치 관광 분야에서는 의료관광, 웰니스관광, 마이스(MICE)가 핵심 과제로 제시됐다. 정부는 이들 분야를 3대 고부가 관광시장으로 보고 시장 확장과 지출 확대를 동시에 추진하기로 했다.

제10차 국가관광전략회의 자료에는 의료·웰니스·MICE를 3대 고부가 관광 목적지로 브랜드화하고, 의료관광 우수 유치기관 선정 기준을 세분화해 중소 유치업체의 참여 기회를 넓히는 방안이 담겼다. 국제회의 입국심사 간소화 기준을 완화하는 내용도 포함됐다.

특히 의료관광은 일반 관광보다 체류 기간과 소비 규모가 큰 분야로, 방한객 증가를 산업 수익으로 연결할 수 있는 분야로 꼽힌다. 정부는 의료관광 시장을 넓히는 동시에 웰니스 관광과 연계해 치료·회복·휴양을 결합한 체류형 상품을 키우겠다는 구상이다.

◆관광 컨트롤타워 격상… 지역 체류·소비 확대는 과제

관광정책의 위상 강화도 눈에 띄는 변화다. 새 정부 출범 후 두 차례 열린 국가관광전략회의에서는 출입국 간소화, 숙박업 통합 진흥 체계 구축 등 관광산업 구조에 영향을 줄 수 있는 과제들이 안건으로 올랐다.

정부는 지난 4월 21일 국가관광전략회의를 국무총리 소속에서 대통령 소속으로 격상하는 내용의 관광기본법 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

개정안에는 국가관광전략회의의 위상 강화와 함께 관광진흥계획의 실적 평가, 정책 반영 기능을 추가하는 내용이 담겼다. 관광을 개별 부처 차원의 진흥정책이 아닌 범정부 전략산업으로 다루겠다는 의미다.

과제도 남아 있다. 방한관광 확대 정책이 실제 지역경제 효과로 이어지려면 서울 집중 완화, 지방 교통 접근성 개선, 숙박 품질 관리, 지역 콘텐츠 경쟁력 확보가 함께 이뤄져야 한다. 의료관광 역시 수도권 대형 의료기관 쏠림을 줄이고 지역 웰니스 자원과 연계하지 못하면 고부가 관광 효과가 일부 지역에 머물 가능성이 크다. 정책 목표가 외래객 수 증가에 머물지 않고 지역 체류일수, 관광 소비, 고부가 산업 매출로 이어지는지가 향후 관광정책의 성패를 가를 전망이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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