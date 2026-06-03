돌아온 ‘GG 2루수’ 한화 정은원, 마침내 마주한 ‘증명의 시간’

프로야구 한화 정은원. 사진=한화이글스 제공

“좋은 자질을 갖춘 선수입니다.”

정은원(한화)이 1년 6개월의 군 복무를 마치고 돌아왔다. 전역 하루 만에 곧장 1군 선수단으로 합류해 동행 훈련을 시작했다. 복귀와 동시에 치열한 생존 경쟁과 마주하게 됐다. 입대 직전 극심한 부진으로 1군과 2군을 오르내렸던 정은원이 상무(국군체육부대) 시절 퓨처스리그(2군)에서 갈고닦은 칼날을 앞세워 다시 한번 증명에 나선다.

정은원은 한화가 주목하는 유망주였다. 2018년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 24순위)로 입단했다. 데뷔 첫 해부터 리빌딩의 중심으로 활약하며 98경기를 소화했다. 2021년에는 139경기서 타율 0.283(495타수 140안타), 39타점, 6홈런, 19도루로 커리어하이를 찍었다. 이런 공을 인정받아 골든글러브의 영예도 안았다.

탄탄대로가 열릴 줄 알았다. 하지만 이어진 시즌에서 140경기 출전해 타율 0.274(508타수 139안타), 8홈런, 49타점, 10도루로 다소 평이한 성적을 남기더니, 2023시즌에는 본격적인 암흑기가 찾아왔다. 122경기에 나섰으나 타율 0.222(388타수 86안타)에 그쳤다. 데뷔 후 가장 저조한 성적표다.

만회를 위해 2024년 군 입대까지 미뤘다. 배수의 진을 친 셈이다. 그러나 현실은 냉혹했다. 타격감이 급격히 떨어지면서 6월 이후에는 1군 무대를 단 한 차례도 밟지 못한 채 만 24세의 나이로 퓨처스리그를 전전하다 그해 12월 상무 입대를 선택했다.

프로야구 한화 정은원. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 정은원. 사진=한화이글스 제공

군 복무는 터닝포인트가 됐다. 정은원은 2025시즌 퓨처스리그 83경기에서 타율 0.267, 66안타, 6홈런, 54타점을 기록했다. 2026시즌에는 한층 정교해진 타격감을 자랑하며, 타율 0.280, 37안타, 3홈런, 31타점의 준수한 성적을 남겼다.

복귀 과정은 신속하게 진행됐다. 한화는 정은원이 지난 1일 제대하자마자 곧바로 1군 선수단에 합류시켰다. 아직 정식 1군 엔트리에 이름을 올리지는 못했지만, 2일부터 선수단과 동행하면서 복귀를 위한 본격적인 예열에 들어갔다.

프로야구 한화 정은원. 사진=한화이글스 제공

김경문 한화 감독은 “정은원이 그 정도의 자질이 없었다면 (1군에) 부르지 않았을 것”이라며 “1년 반 이상 떨어져 있었기 때문에 호흡을 먼저 맞추는 것이 우선이라고 생각했다”고 설명했다.

정은원 앞에는 넘어야 할 거대한 산들이 버티고 있다. 현재 한화의 2루수 포지션에는 이도윤(타율 0.287)과 황영묵(타율 0.237)이 버티고 있으며, 2군에서 타율 0.372(48타수 16안타)를 기록하며 1군 복귀를 호시탐탐 노리는 하주석까지 대기 중이다.

외야로 눈을 돌린다 하더라도 페라자, 문현빈, 이원석 등 중심 타선이 건재해 틈을 파고들기가 쉽지 않다. 김 감독은 “연습을 통해 2루수뿐만 아니라 다른 포지션까지 소화할 수 있도록 준비시킬 것"이라며 전천후 멀티 카드로의 활용 가능성을 시사했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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