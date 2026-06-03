글로벌 톱5 오른 ‘유재석 캠프’…웃음과 눈물 속 피날레

유재석 캠프 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’가 마지막까지 웃음과 감동을 모두 잡으며 대장정을 마무리했다. 숙박객들과 함께한 특별한 캠프는 단순한 예능을 넘어 일상에 지친 이들에게 위로와 추억을 선물했고, 국내를 넘어 글로벌 시청자들의 마음까지 사로잡으며 의미 있는 성과를 남겼다.

3일 넷플릭스에 따르면 유재석 캠프는 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 5위에 오르며 꾸준한 인기를 이어가고 있다. 한국을 비롯해 싱가포르, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 대만, 태국 등 여러 국가의 TOP10 리스트에 이름을 올렸으며, 180만 시청 수(시청 시간을 작품 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록했다. 한국식 수련회 문화를 현대적으로 재해석한 단체 캠프 예능이라는 독특한 콘셉트가 해외 시청자들에게도 신선하게 다가갔다는 평가다.

지난 2일 공개된 6~10회(최종회)에서는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은이 2기 숙박객들을 맞이하며 캠프의 마지막 이야기를 완성했다. 한층 업그레이드된 시설과 운영 물품을 준비한 네 사람은 첫 시즌보다 여유로운 모습으로 입소 준비에 나섰다. 숙박객들을 위한 식사 메뉴를 논의하고 역할을 나누는 과정에서는 어느새 ‘초보 캠프 운영진’에서 ‘베테랑 팀’으로 성장한 이들의 변화가 엿보였다.

하지만 여유도 잠시였다. 새로운 숙박객들이 도착하자 캠프는 다시 분주해졌다. 예상보다 많은 인원을 위한 대용량 요리와 끊임없이 이어지는 일정에 운영진은 다시 한번 정신없는 하루를 보내야 했다. 쉴 틈 없이 이어지는 업무 속에서 터져 나오는 투정과 웃음은 프로그램 특유의 유쾌한 분위기를 완성했다.

유재석 캠프 스틸컷. 넷플릭스 제공

특히 이효리, 이상순 부부의 깜짝 등장은 마지막 이야기에 따뜻함을 더했다. 민박 운영 경험이 있는 두 사람은 자연스럽게 캠프 운영에 합류해 든든한 지원군 역할을 했다. 숙박객들을 위한 모닝 요가 수업부터 감성 가득한 기타 공연, 함께 즐기는 릴스 촬영까지 다양한 프로그램을 이끌며 분위기를 한층 풍성하게 만들었다.

무엇보다 두 사람은 숙박객들의 이야기에 진심으로 귀 기울이며 따뜻한 공감과 위로를 건넸다. 각자의 고민과 사연을 나누는 시간은 웃음뿐 아니라 잔잔한 감동까지 선사했다. 이효리와 이상순의 합류로 한결 수월해진 운영 환경에 안도하는 유재석과 직원들의 모습 또한 색다른 재미를 안겼다.

숙박객들과 만들어낸 특별한 케미스트리 역시 프로그램의 가장 큰 매력으로 꼽힌다. 공개된 비하인드 사진 속에서도 화기애애한 현장 분위기가 고스란히 전해졌다. 유재석과 직원들은 숙박객들과 스스럼없이 어울리며 진짜 친구 같은 관계를 형성했고, 함께 보낸 시간은 웃음과 감동으로 채워졌다.

기상 미션과 방석 퀴즈, 철가방 게임, 바비큐 파티, 캠프파이어, 장기자랑 등 다채로운 프로그램은 참가자들에게 잊지 못할 추억을 선사했다. 반복되는 일상을 잠시 내려놓고 서로의 이야기에 귀 기울이며 함께 웃고 즐기는 모습은 보는 이들에게도 따뜻한 힐링을 전했다.

마지막 이별의 순간은 진한 여운을 남겼다. 헤어짐이 가까워질수록 숙박객들의 눈시울이 붉어졌고, 운영진 역시 한 명 한 명에게 진심 어린 인사를 전하며 아쉬움을 나눴다. 짧은 시간이었지만 서로에게 특별한 존재가 된 이들의 작별은 캠프가 전하고자 했던 진정성의 의미를 다시 한번 되새기게 했다.

일상에서 잠시 벗어나 새로운 사람들과 추억을 만들고, 서로를 응원하며 위로를 나눈 ‘유재석 캠프’. 웃음과 공감, 그리고 따뜻한 정이 어우러진 이번 캠프는 참가자들은 물론 시청자들에게도 오래도록 기억될 특별한 여정으로 남게 됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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