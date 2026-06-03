이민정, 음식 사진 올리다 슬쩍…‘방부제 미모’ 빛나는 근황

이민정이 자신의 사진을 올렸다. 출처=이민정 SNS

배우 이민정이 SNS를 통해 화사한 근황을 전했다.

지난 2일 이민정은 자신의 소셜미디어를 통해 “온통 음식 사진만 있길래 내 사진도 찍어본”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이민정은 식당으로 보이는 공간에서 여유로운 한때를 보내고 있는 모습이다. 특히 독특한 단추 장식이 돋보이는 블랙 아우터를 어깨에 가볍게 걸쳐 스타일리시한 매력을 더했다. 여기에 의상과 톤을 맞춘 액세서리를 매치해 특유의 세련되면서도 우아한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다. 카메라를 향해 환하게 웃으며 머리를 정돈하는 자연스러운 모습 역시 팬들의 감탄을 자아낸다.

한편 이민정은 본업 외에도 소통 행보를 이어가고 있다. 지난해 3월 개인 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’를 개설한 이후, 다채로운 일상 콘텐츠를 공유하며 대중과 친밀하게 소통 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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