금호타이어, 신제품 출시 기념 프로모션 6월 13일까지 연장

금호타이어가 신제품 ‘마제스티 솔루스 EDGE’와 ‘크루젠 GT Pro’ 출시를 기념해 진행 중인 고객 프로모션을 오는 13일까지 연장한다고 밝혔다.

금호타이어는 마제스티 솔루스 EDGE와 마제스티X 솔루스를 2개 이상 구매한 고객에게 주유상품권을 제공한다. 2개 구매 시 2만원, 4개 구매 시 4만원 교환권을 증정한다. 또 30일까지 구매 후기를 등록한 고객을 대상으로 추첨을 통해 모바일 주유상품권을 제공하고, 참가자 전원에게 커피 기프티콘을 지급한다.

SUV용 신제품 크루젠 GT Pro 구매 고객을 위한 행사도 진행된다. 크루젠 GT Pro 4개 구매 고객은 헬리녹스 더플백, 원터치텐트, 내셔널지오그래픽 백팩, 여행용 캐리어, 전기그릴, 모바일 상품권 등 사은품 중 1종을 선택할 수 있다. 구매 후기 등록 고객 중 200여 명에게는 순금코인과 커피 기프티콘을 제공한다. 자세한 내용은 타이어프로 홈페이지와 타이어프로플러스 앱에서 확인할 수 있다.

마제스티 솔루스 EDGE는 금호타이어의 프리미엄 컴포트 타이어 제품이다. 비대칭 패턴 디자인과 고강성 센터 블록 설계를 통해 주행 안정성을 높였으며, 소음 저감 설계와 고함량 실리카 레진 컴파운드를 적용해 정숙성과 사계절 제동 성능을 강화했다. 17~20인치 규격으로 고급 세단과 수입차 등에 장착할 수 있다.

크루젠 GT Pro는 SUV용 프리미엄 컴포트 타이어다. 정숙성과 승차감을 강화했으며, 전 규격에서 UTQG 트레드웨어 800을 기록했다. 18~22인치까지 53개 사이즈로 공급되며, 전기차에 필요한 소음·내마모 성능을 고려한 EV Technology도 적용했다.

김성 금호타이어 한국영업부문 상무는 “마제스티 솔루스 EDGE와 크루젠 GT Pro는 각각 프리미엄 세단과 SUV 시장을 겨냥한 제품”이라며 “이번 프로모션 연장을 통해 더 많은 고객에게 제품 경험 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

한편 금호타이어는 올해 매출 목표를 5조1000억원으로 설정하고, 프리미엄 OE 공급 확대와 고부가가치 제품군 공략을 이어갈 계획이다. 또 함평 및 유럽공장 건설을 통해 글로벌 생산체계 구축도 추진하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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