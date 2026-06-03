‘전현무계획3’ 전현무 기억력 비상? 식당 벽 사진에 ‘멘붕’

전현무계획3 예고 화면. MBN·채널S 제공

고창 먹트립에 나선 전현무와 곽튜브가 예상치 못한 해프닝과 거침없는 입담으로 웃음을 선사한다. ‘둘째 계획’ 응원부터 기억력 논란(?)까지 쉴 틈 없이 이어진 티키타카 속에서 두 사람이 찾아낸 특별한 지역 맛집에도 관심이 쏠린다.

5일 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 ‘전현무계획3’ 34회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 전라북도 고창을 찾아 현지 대표 먹거리를 탐방하는 모습이 공개된다.

이날 전현무는 “복분자와 장어로 유명한 곳”이라며 고창 먹트립의 시작을 알린다. 이어 곽튜브를 향해 “준빈아~, 둘째 가자!”라고 돌발 발언을 던져 현장을 웃음바다로 만든다. 갑작스러운 응원에 곽튜브 역시 웃음을 터뜨리며 유쾌한 분위기를 이어간다.

하지만 화기애애한 분위기도 잠시, 두 사람은 첫 번째 식당 섭외를 앞두고 긴장감을 드러낸다. 이날 목표 메뉴는 ‘짬짜면’. 전현무는 “우리가 중국집 섭외 성공률이 높지 않다”며 걱정을 내비쳤고, 곽튜브 역시 “이제는 거절 멘트가 환청처럼 들릴 정도”라고 받아쳐 웃음을 자아낸다.

우려 속에 식당을 찾은 전현무는 사장님을 향해 연신 칭찬을 건네며 조심스럽게 섭외에 나선다. 그러나 예상치 못한 상황이 펼쳐진다. 사장님이 “지난번에 오시지 않았냐”며 가게 벽에 걸린 전현무의 사진을 보여준 것.

갑작스러운 증거(?)에 당황한 전현무는 “사실 한 달 전 일도 잘 기억이 안 난다”고 털어놓고, 이를 놓치지 않은 곽튜브는 즉석에서 ‘먹친구 맞히기 테스트’를 진행한다. 하지만 예상 밖의 결과가 나오며 현장은 웃음으로 초토화됐다는 후문이다.

우여곡절 끝에 만난 이날의 주인공은 고창식 짬짜면이다. 일반적인 짬짜면과 달리 짜장면과 국물 없는 짬뽕을 함께 즐기는 독특한 방식의 메뉴로 눈길을 끈다.

한입 맛본 곽튜브는 “정말 맛있다”며 만족감을 드러냈고, 전현무 역시 “이 메뉴를 ‘고창식 짬짜면’이라는 이름으로 서울에서 팔아도 대박 날 것 같다”며 극찬을 아끼지 않았다.

고창의 숨은 맛집과 두 사람의 유쾌한 케미가 담긴 먹트립 현장은 본 방송에서 확인할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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