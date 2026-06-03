[토크박스] “때로는 그럴 수도…” 김원형 감독의 흔들리지 않는 ‘이영하 신뢰’

프로야구 두산 이영하. 사진=두산베어스 제공

“방심한 것은 절대 아니에요.”

아슬아슬하게 승리를 지켜냈다. 김원형 두산 감독은 지난 2일 잠실 한화전에서 3점 차 리드를 굳히기 위해 이영하(두산)를 세 번째 투수로 투입했다. 5월30일 대구 삼성전 이후 3일 만의 등판이었던 이영하는 한화 타선에 3실점(비자책 포함)을 내주며 다소 흔들렸으나, 끝까지 마운드를 책임지면서 팀의 승리를 지켜냈다.

이영하는 전날 경기서 8회초 1사 1루 상황에 등판했다. 등판 직후 페라자에게 2루타를 맞아 승계 주자의 득점을 허용하긴 했으나, 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

하지만 9회초 위기를 맞았다. 노시환의 2루타와 허인서, 김태연, 이도윤에게 잇따라 안타를 내주며 2실점을 허용, 5-3까지 쫓겼다. 코칭스태프가 마운드에 오르는 긴박한 순간도 있었지만, 이영하는 심우준을 땅볼 처리한 뒤 황영묵을 스트라이크 낫아웃으로 돌려세우며 경기를 마무리했다.

프로야구 두산 이영하. 사진=두산베어스 제공

프로야구 두산 이영하. 사진=두산베어스 제공

이영하는 올 시즌 한화전 전까지 18경기에 등판해 22이닝을 소화하며 2승 1패 6세이브 평균자책점 3.27로 뒷문을 든든하게 지켜왔다. 앞선 활약이 워낙 뛰어났기 때문에 김 감독은 이날 이영하의 일시적인 고전에도 끝까지 굳건한 신뢰를 보냈다.

김 감독은 “(이영하가) 방심한 것은 절대 아니다. 점수 차가 있는 상황에서 마운드에 올라갈 때 느끼는 투수의 미묘한 심리가 있다”며 “느슨하게 던진 게 아니다. 전력투구를 한번 쳐 봐라하는 개념으로 힘 대 힘으로 붙었던 것 같다”고 말했다.

수호신을 향한 믿음은 굳건했다. 김 감독은 “마무리 투수는 때로 그럴 수 있다고 생각한다. 굉장한 위기 상황이었는데, 결국 믿음에 부응하며 잘 막아냈다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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