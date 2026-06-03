‘나솔’ 31기 옥순, 뒷담화 논란 사과…“지속적으로 사과했지만 답 못 받아”

사진 = 31기 옥순 SNS 계정

‘나는 솔로’ 31기 옥순이 순자 뒷담화 논란에 대해 직접 사과했다.

옥순은 3일 자신의 SNS에 “먼저 31기 방송과 관련된 일로 많은 분들께 불편을 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다. 제가 의도했던 바와 관계없이 제 행동과 말이 누군가에게 상처가 되었을 수 있다는 점을 무겁게 받아들이고 있습니다”라고 밝혔다.

이어 “많은 분들께서 궁금해하시고 의견을 주신 부분에 대해 사실관계를 설명드리고자 합니다. 첨부한 자료* 는 걸스 토크 채팅방 대화 내용과 당시 제가 사과의 마음을 전하며 보냈던 메시지 캡처본입니다. 다른 출연자분들께 불필요한 피해가 발생하지 않기를 바라는 마음에서 필요한 범위 내에서만 공개하는 점 양해 부탁드립니다”고 설명했다.

사진 = 31기 옥순 SNS 계정

옥순은 해당 채팅방이 일정 조율을 위해 만들어진 공간이었다며 “실제 대화 내용 역시 대부분 모임 일정이나 참석 여부를 조율하는 내용이었으며 특정인을 배척하거나 무례하게 대하는 분위기는 아니었습니다”고 해명했다.

사과 과정에 대해서는 “5회차 방송 전 다른 출연자로부터 순자 님의 인터뷰 내용을 접해듣고 그 즉시 사과의 뜻을 전했습니다. 이는 제가 참석하지 못한 첫 방송 모임 이후 뒤늦게 사과한 것이 아니라 해당 내용을 알게 된 직후 연락드린 것이었습니다”라고 밝혔다.

사진 = 31기 옥순 SNS 계정

또한 “이후에도 저는 지속적으로 사과의 마음을 전달하고자 노력했습니다. 다만, 답변을 받지 못한 상황이었고 이후 라이브 방송 현장에서 직접 뵙게 되어 시작 전 다시 한번 사과드리고자 다가갔습니다. 그러나 당시에는 말씀을 나누기 어려운 상황이라고 판단하여 더 이상 이야기를 이어가지 않았고 라이브 방송이 끝난 직후 다시 연락을 통해 사과의 뜻을 전했습니다”라고 말했다.

끝으로 옥순은 “이번 일을 통해 저 역시 부족했던 부분을 돌아보고 있습니다. 앞으로는 더 신중하게 행동하겠습니다. 다시 한번 저의 말에 상처를 받으셨을 순자님과 시청에 불편을 느끼셨을 시청자분들께 진심으로 죄송합니다. 감사합니다”라고 전했다.

한편 31기 옥순은 방송에서 영숙, 정희와 함께한 대화 장면으로 인해 ‘순자 뒷담화 논란’에 휘말린 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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