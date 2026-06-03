‘취사병’ 한민, 빌런의 카리스마[TV핫스팟]

‘취사병 전설이 되다’ 한민이 절도 있는 군인의 포스를 뽐냈다.

3일 한민의 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’에서 지원과장 이민구 역으로 출연하는 한민의 촬영 현장 스틸을 여러 장 공개했다.

공개된 사진 속 한민은 각 잡힌 모습과 촬영에 몰두한 순간들로 시선을 끈다. 단상 앞에 선 그는 진지한 표정으로 어딘가를 응시하며 캐릭터에 완벽히 녹아든 면모를 보여준다. 또 다른 사진에서 한민은 열심히 사진을 찍는가 하면, 군모 아래 선명한 눈매가 돋보여 현장에 대한 몰입력을 엿보게 한다. 더불어 날카롭게 손날을 세운 채 경례를 취하는 그에게서 군인다운 절도 있는 분위기가 풍기기도. 이처럼 한민은 촬영 현장에서 높은 집중력으로 역할에 임하여 캐릭터를 완성했다는 후문이다.

한민은 인상적인 표정 연기와 강렬한 눈빛으로 매 등장마다 존재감을 발산하고 있다. 그는 극 중 중대장 황석호(이상이)를 견제하다가도 대대장 백춘익(정웅인) 앞에서는 아무 일 없다는 듯 미소를 지으며 얄미운 행동을 일삼았고, 소초장 조예린(한동희)을 향한 막말과 위협적인 태도로 현실 분노를 유발했다. 뿐만 아니라 의뭉스러운 행보로 빌런의 본색을 서서히 드러내며 극에 긴장감을 더하고 있다. 이에 시청자들의 주목을 받고 있는 한민이 ‘취사병 전설이 되다’를 통해 그려낼 활약에 기대가 모인다.

한편, ‘취사병 전설이 되다’는 총 대신 식칼, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 지난 2일 방송한 8회는 전국 시청률 7.0%(닐슨코리아 기준)를 기록했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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