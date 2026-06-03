‘하트시그널5’ 이상민, 김서원 묵묵함에 빠졌다…“나도 만나고파”

방송인 이상민이 예리한 통찰력과 풍성한 리액션으로 ‘하트시그널5’ 재미를 견인하고 있다.

지난 2일 방송된 채널A ‘하트시그널5’에서 이상민은 입주자들의 미묘한 심리 변화를 정확히 짚어내는 활약을 펼쳤다.

이상민은 강유경이 일본 여행을 계기로 김준현을 마음에 담아갈 것이라는 감정의 흐름을 포착했다.

또한 이상민은 김서원의 묵묵함에 완전히 매료되는 모습을 보이며 몰입했다. 그는 “어디 가면 만날 수 있니? 만나서 나도 고민 좀 털어놓고 싶어”라고 감탄했다. 상대를 섣불리 다그치지 않고 경청하는 김서원의 깊은 배려심에 높은 점수를 줬다.

이후 두 커플이 우연히 같은 상영관에 들어서는 일촉즉발 상황이 펼쳐지자 이상민은 자리에서 벌떡 일어났다. 금방이라도 화면 속으로 빨려 들어갈 듯한 생생한 반응을 보이며 웃음을 자아냈다.

또한 강유경과 박우열의 관계에 대해 “둘은 영화를 보는 것보다 같이 있는 게 설레는 것”이라며 명쾌한 해답을 내리기도 했다. 이 과정에서 이상민은 흥분한 로이킴을 능숙하게 진정시키는가 하면 로이킴이 젊은 시절의 자신 같다는 말에 차마 반박하지 못하고 털털한 웃음을 터뜨렸다.

이상민은 강유경과 박우열의 러브라인을 지켜보며 이 판이 깨질까 봐 두렵다고 고백했다. 자신이 느낀 최고의 반전 요소로 ‘박우열의 노력을 이미 알고 있던 강유경’의 모습을 꼽았다. 숨겨진 감정의 복선을 찾아낸 이상민은 예리한 통찰력으로 러브라인의 맥을 짚어내는 동시에 출연진의 감정에 이입하는 인간적인 매력으로 ‘하트시그널5’의 활력소로 자리매김하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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