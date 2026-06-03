‘야구여왕2’ 7월 출격…추신수·이대형·윤석민 다시 뭉쳤다

야구여왕2 예고편. 채널A 제공

여자야구 열풍을 이끌었던 ‘블랙퀸즈’가 한층 업그레이드된 전력으로 돌아온다. 수백 명의 엘리트 선수들이 새 시즌 문을 두드린 가운데, 추신수 감독과 이대형·윤석민 코치가 다시 뭉쳐 더욱 치열해진 경쟁을 예고했다.

채널A 스포츠 예능 ‘야구여왕2’ 제작진은 3일 첫 티저 영상을 공개하며 새 시즌의 포문을 열었다. 지난해 방송된 야구여왕은 다양한 종목의 스포츠 스타들이 여자 야구단 블랙퀸즈로 변신해 성장하는 과정을 담아내며 큰 사랑을 받았다. 특히 여자야구 저변 확대와 함께 새로운 스타 선수들을 발굴하며 화제를 모았다.

시즌1에서 4승 4패를 기록한 블랙퀸즈는 오는 7월 방송되는 시즌2를 통해 더욱 강해진 모습으로 시청자들과 만난다. 공개된 티저에는 추신수 감독과 이대형·윤석민 코치가 오랜만에 한자리에 모여 시즌2 준비에 나서는 모습이 담겼다.

이날 제작진은 시즌2 트라이아웃에 총 308명이 지원했다고 밝혀 감탄을 자아냈다. 지원자들은 47개 종목 출신으로 구성됐으며, 올림픽 메달 8개와 아시안게임 메달 22개를 포함해 전국체전 메달까지 총 117개의 메달을 보유한 것으로 전해졌다. 이를 들은 출연진은 “올림픽 국가대표급 라인업”이라며 놀라움을 감추지 못했다.

특히 야구와 유사한 경험을 갖춘 소프트볼 선수들이 가장 많은 지원자를 기록해 눈길을 끌었다. 이들은 주루와 수비, 타격 등 전반적인 야구 기술에서 뛰어난 기량을 선보이며 블랙퀸즈의 새로운 전력으로 기대를 모았다.

배드민턴과 테니스 종목 출신 선수들의 활약도 예고됐다. 배드민턴 선수 가운데서는 좌완 투수 유망주가 등장해 기존 에이스 장수영에게 도전장을 내밀었고, 또 다른 지원자는 이대형 코치를 상대로 인상적인 투구를 선보이며 존재감을 드러냈다. 이를 지켜본 추신수 감독은 “투구 폼이 이미 현역 선수 같다”며 감탄했다.

테니스 선수들 역시 강력한 타격 능력을 과시했다. 시즌1 대표 타자로 활약한 송아를 위협할 만한 실력을 보여주자 윤석민 코치는 “송아가 잘하는 줄 알았는데 테니스 선수들이 더 잘하는 것 아니냐”며 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

티저 영상의 백미는 육상 창던지기 국가대표급 선수의 등장이다. 해당 선수는 마운드에서 시속 110km에 달하는 강속구를 뿌리며 현장을 술렁이게 만들었다. 추신수 감독은 연신 감탄사를 쏟아냈고, 기존 블랙퀸즈 선수들 역시 뜨거운 박수와 환호로 반응했다.

추신수 감독은 “시즌이 거듭될수록 시청자들의 기대치도 높아지고 있다”며 “더 좋은 팀을 만들기 위해 많은 고민을 하고 있다”고 말했다. 이어 이대형, 윤석민 코치와 함께 “시즌2에서는 더 좋은 모습으로 보답하겠다”고 각오를 전했다.

한층 치열해진 경쟁과 역대급 선수들의 합류를 예고한 야구여왕2는 오는 7월 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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