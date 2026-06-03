[스타★샷] 이승환, ‘인증샷 색깔 논란’ 자유로운 스타 맞네…누리꾼 반응 보니

가수 이승환의 투표 인증샷이 다시금 화제다.

이승환은 지난 29일 자신의 SNS에 “일 년에 몇 번 쳐다볼 서울의 새 명물보다 일 년 열두 달 안전할 서울을 바랍니다”라며 셀카를 공개했다.

사진 속 이승환은 자신의 얼굴을 그린 캐리커처와 함께 ‘투표완료’라고 적힌 카드를 들고 카메라를 바라보고 있다. “한국백혈병어린이재단의 브레이브볼캡 캠페인에 함께해 달라”는 메시지와 함께 소아암 어린이의 정기 후원을 독려하는 검정색 모자를 썼다.

여기에 강렬한 레드 색상의 반팔 티셔츠를 입은 이승환의 모습이 시선을 끈다.

해당 사진은 1만8000여 명의 호응(좋아요)를 받았다. 누리꾼들은 “이 형은 빨간옷 입고 인증해도 아무도 의심 안할 형”, “투표샷인데 빨강을 입으셔도 오히려 강조되네”, “투표는 좋은 거네요. 울 가수님 사진이 올라오는”, “뭘 입든 신념은 하나”, “빨강이 문제가 안되는 몇 안되는 분” 등의 반응 보이고 있다.

투표 인증샷의 의상 색깔 논란에 갇히기보다 안전한 사회에 대한 염원과 소아암 어린이 후 독려에 집중한 모습이다.

한편, 이승환은 지난 5월 구미시를 상대로 제기한 공연 대관 취소 관련 손해배상 소송 1심에서 일부 승소 판결을 받았다. 서울중앙지법은 구미시가 이승환에게 3500만 원, 소속사 드림팩토리클럽에 7500만 원, 예매자 100명에게 각 15만 원씩 총 1억 2500만 원을 배상하라고 판결하며 구미시의 공연 취소 과정에 문제가 있었다는 점을 인정했다. 이 사건은 2024년 12월로 예정됐던 데뷔 35주년 구미 콘서트를 이틀 앞두고 안전 문제와 정치적 발언 관련 서약 요구를 이유로 대관을 취소한 데서 비롯됐다. 이승환은 표현의 자유와 예술 활동의 정당성을 강조하며 소송을 제기해 왔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]