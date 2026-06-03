K-콘텐츠 수출 20조·관광객 1894만…성과 뒤 숙제도

서울 종로구 경복궁이 내방객들로 북적이고 있다. 뉴시스

이재명 정부 출범 1년, K-컬처가 수출 지표와 국민 일상 두 축에서 동시에 성과를 냈다. 콘텐츠 수출액이 사상 처음으로 20조원을 돌파하는 등 외형적 성장이 뚜렷한 가운데 국립중앙박물관 세계 3대 진입과 여가만족도 역대 최고라는 기록이 겹치며 문화 강국으로서의 위상이 안팎으로 확인됐다.

3일 문화체육관광부에 따르면 지난해 콘텐츠 산업 수출액은 149억 달러(약 22조원)로 역대 최고치를 기록했다. 음악·드라마·웹툰·게임 등 전 장르가 고르게 성장하며 K-컬처의 외연이 넓어진 결과다.

정부는 이 같은 성장세를 이어가기 위해 투자 기반 확대에도 적극 나서고 있다. 모태펀드 문화·영화 계정은 올해 기준 역대 최대 규모인 7318억원으로 조성 중이며 해외 자본을 활용한 글로벌리그 펀드도 1500억원 규모로 마련 중이다. 올해 1월에는 웹툰 제작비 세액공제를 신설했고 영상콘텐츠 제작비 세액공제 일몰 시한도 2028년까지 연장해 콘텐츠 산업 투자 환경 개선에 나섰다.

수치 못지않게 주목되는 건 국민 일상의 변화다. 가장 상징적인 곳은 국립중앙박물관이다. 지난해 연간 누적 관람객 650만명을 돌파하며 1945년 개관 이래 최다 기록을 세웠다. 루브르박물관(873만명), 바티칸박물관(682만명)에 이어 세계 최상위권에 해당하는 수치다. 전국 13개 소속 박물관까지 합친 누적 관람객은 1470만명을 넘어섰다.

국민주권정부 출범 1년 성과 주요 지표. 문화체육관광부 제공

변화의 핵심은 젊은 세대의 유입이다. 지난해 9월 열린 국중박 분장놀이에서는 참가자들이 경주 황오동 금귀걸이, 금동관음보살좌상, 고려청자 등 문화유산으로 분장하며 큰 호응을 얻었다. 유홍준 국립중앙박물관장은 “부끄러울 것 같은데 MZ세대들이 분장대회에 적극적으로 참여하고 큰 호응을 받았다”며 “외국 박물관장들이 한국 박물관에 젊은이들이 많은 것을 부러워한다”고 말했다.

국립현대미술관 서울관의 경우 전체 관람객 중 2030세대 비중이 60%에 달하며, 록 페스티벌과 결합한 라이브 콘서트에 2400명이 넘는 관람객이 몰리는 등 박물관·미술관이 젊은 세대의 놀이 공간으로 변신하고 있다.

문화상품 브랜드 뮷즈(MU:DS)도 MZ세대를 중심으로 폭발적인 인기를 끌었다. 전통 유물과 문양을 현대적으로 재해석한 까치 호랑이 배지는 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 캐릭터와 닮았다는 이유로 주목받으며 9차 예약까지 매진을 기록했다. 뮷즈 전체 매출은 전년 대비 94% 늘어 413억원을 기록했다. 경주 APEC 정상회의를 계기로 국립경주박물관에서 열린 특별전 신라 금관, 권력과 위신도 오픈런 현상을 일으키며 200만명에 가까운 관람객을 모았다.

문화 향유 기회도 확실히 넓어졌다. 정부는 월 1회 운영하던 문화가 있는 날을 올해 4월부터 매주 수요일 문화요일로 확대 운영하고 있다. 국립예술단체의 지역 순회공연과 전시 지원도 늘리며 수도권과 지방의 문화 격차 해소에도 적극 나서고 있다. 2025년 국민 여가만족도는 64%로 2016년 관련 조사 시작 이래 가장 높은 수치를 기록했다.

국민주권정부 출범 1년 성과 주요 지표. 문화체육관광부 제공

공연 시장도 활기를 되찾았다. 지난해 국내 공연 시장 티켓 총판매액은 1조7326억원을 기록했다. 뮤지컬 분야는 전년 대비 7.2% 증가해 4989억원을 달성했고, 공연 건수와 회차, 티켓 예매 수 등 모든 지표에서 성장세를 나타냈다. 문화예술행사 관람률의 대도시·읍면 격차도 9.4%포인트로 최근 5년 중 가장 좁혀지며 지역 간 문화 향유 불균형도 개선되는 추세다.

침체 우려가 컸던 영화 시장 역시 조금씩 활기를 찾았다. 올해 1분기 극장 매출액은 3180억원, 관객 수는 3190만명으로 전년 동기 대비 각각 58.7%, 53.2% 증가했다. 정부가 중예산 영화 제작 지원을 지난해 100억원에서 올해 460억원으로 대폭 확대하고 독립·예술영화 지원과 첨단 제작 기술 지원도 병행하며 제작 현장에 온기가 돌기 시작했다는 반응이다.

국제 무대에서의 존재감이 뚜렷했다. 박찬욱 감독이 한국인 최초로 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 심사위원장으로 위촉됐고, 나홍진 감독의 호프가 경쟁 부문에, 연상호 감독의 군체가 비경쟁 미드나잇 스크리닝에 초청되며 4년 만에 한국 영화의 칸 귀환이 이뤄졌다. 황금종려상 수상에는 아쉽게 고배를 마셨지만 호프는 칸 필름 마켓에서 수백억 원대의 판매 실적을 올리며 한국영화 사상 최고가 기록을 세웠다. 박찬욱 감독은 “한국은 더 이상 영화계의 변방이 아니다”라고 밝혔다.

문체부는 이 같은 흐름을 바탕으로 K-컬처의 개념 자체를 재정의했다. 최휘영 문체부 장관은 기존 콘텐츠 산업 중심의 K-컬처 개념에 K-푸드·K-뷰티·외래관광 등 라이프스타일 산업까지 포함하는 방향으로 범위를 확대했다. 최 장관은 “K-푸드·K-뷰티 수출액은 한류에 매력을 느껴 소비하고 싶다는 수요가 반영된 결과”라며 “재정의 결과 2025년 K-컬처 시장 잠정치는 274조원”이라고 밝혔다. 정부는 이를 토대로 2030년 K-컬처 시장 목표를 기존 300조원에서 400조원으로 상향 조정했다.

다만 과제도 남아 있다. 콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데 AI 기술 대응과 창작자 보호, 지역 문화 현장과의 연결성 강화가 2년 차의 핵심 숙제로 꼽힌다. 문체부는 세계 주요 도시에 공연장 형태의 K-컬처 센터를 구축하고 문화 공적개발원조(ODA) 사업을 확대하는 등 글로벌 문화 플랫폼 구축에도 속도를 낼 계획이다. 최 장관은 “국민주권정부답게 정책을 속도감 있게 체감할 수 있도록 정부 2년 차를 충실히 준비하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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