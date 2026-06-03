“가족까지 욕해” 신지 남편 문원, 결혼 전 지인 악플에 대인기피증까지…눈물의 심경

신지와 문원이 결혼 발표 이후 겪었던 고충을 고백했다. 출처=‘남의 집 귀한 가족’ 1회 방송 캡처

혼성 그룹 ‘코요태’의 신지와 결혼한 가수 문원이 결혼 전 악성 댓글과 루머로 인해 대인기피증을 겪었다고 털어놓았다.

지난 2일 문원은 첫 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에 아내 신지와 함께 출연해 그간의 결혼 비하인드 스토리를 공개했다.

지난해 7월 결혼설 보도 이후 각종 루머에 시달렸던 문원은 “나를 비롯해 신지와 가족들에게까지 비난이 이어져 심적 고통이 컸다”며 “조사 결과 루머 유포자와 악플러 중 지인이 포함되어 있다는 사실을 알고 대인기피증까지 겪었다”고 고백했다.

동반 출연한 신지는 당시 문원이 밤새 댓글을 확인하며 괴로워했던 일화를 전하면서도 남편을 향한 굳건한 신뢰를 보였다.

특히 신지는 문원이 교제 전 이혼 전력과 자녀가 있다는 사실을 솔직하게 밝힌 점을 언급하며 “서로 확신이 있었기에 의심할 것도 없었다”고 강조했다.

논란 속에서도 방송 출연을 결심한 이유에 대해서는 “여전히 두려움은 있지만, 연출되지 않은 우리의 평범한 일상을 있는 그대로 보여주고 싶었다”고 설명했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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