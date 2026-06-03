숏폼 강자 DDB, 데뷔곡 ‘봉쥬르’ 출사표…“가요계 패러다임 바꾼다”

사진=DDB(따따블)

3인조 댄스그룹 DDB(따따블)이 가요계 출사표를 던졌다. 데뷔곡 '봉쥬르(Bonjour)'를 통해 벌써부터 심상치 않은 색깔을 예고하고 있다.

DDB는 방송 중심의 기존 획일적인 홍보 공식에서 과감히 탈피해, 글로벌 대세로 자리 잡은 다양한 숏폼 콘텐츠를 전면에 내세웠다. 멤버 김은결, 박민호, 고동재 세 사람 개개인의 뚜렷한 매력과 폭발적인 에너지가 담긴 숏폼 콘텐츠는 SNS 상에서 화제를 모으고 있다. 억지로 꾸며낸 모습이 아닌 팬들의 눈높이에서 유쾌하게 소통하는 방식으로 자연스러운 공감대를 형성했다.

데뷔곡 ‘봉쥬르’는 한 번 들으면 잊히지 않는 중독성 강한 멜로디와 세련되고 트렌디한 비트가 완벽한 조화를 이루는 곡이다. 귀를 사로잡는 사운드 위에 이들만의 자유분방한 정체성을 녹여냈다.

DDB의 진가는 퍼포먼스에서 드러난다. 감각적이면서도 파워풀한 안무는 곡의 매력을 배가시키며 보는 이들에게 짜릿한 시각적 카타르시스를 선사한다.

DDB 관계자는 “DDB는 단순한 무대 활동을 넘어, 숏폼 플랫폼을 종횡무진하며 팬들과 더욱 가까이 소통하는 팀”이라며 “차별화된 콘텐츠와 독보적인 퍼포먼스로 K-팝 시장에 새로운 패러다임을 제시하겠다”고 강한 자신감을 내비쳤다.

성공적인 첫발을 내디딘 DDB(따따블)는 3일 오후 방송되는 MBC M '쇼! 챔피언'에서 데뷔곡 '봉쥬르(Bonjour)' 첫 무대를 선보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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