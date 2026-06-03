치리노스와 작별…LG, 파워 피처 품는다 ‘리오스 영입’

사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 새 외인 투수 약셀 리오스를 영입했다.

LG는 3일 우완 투수 리오스와의 계약 소식을 전했다. 연봉 35만 달러에 인센티브 10만 달러 등 총 45만 달러 규모다.

리오스는 푸에르토리코 국적으로, 건장한 체격(키 190㎝, 몸무게 97㎏)을 갖췄다. 2011년 필라델피아 필리스의 지명을 받은 뒤 2017년 빅리그에 데뷔했다. 빅리그 통산 93경기에 등판해 100이닝 동안 8승2패 평균자책점 6.21을 기록했다. 마이너리그에선 344경기에 나서 619⅓이닝 동안 36승32패 평균자책점 4.11를 마크했다. 올 시즌엔 마이너리그 트리플A서 뛰었다. 11경기 17이닝서 3패 평균자책점 4.24를 기록했다.

LG는 리오스에 대해 “빠른 공을 던지며 공격적으로 투구하는 파워 피처”라고 소개하며 “강력한 구위를 장점으로 하며, 2026년 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 좋은 모습을 보여줬다. 팀에 합류하면 투수진에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

리오스는 “지난해 KBO리그 통합우승을 이뤄낸 챔피언 LG에 합류하게 돼서 영광이다. 시즌 중반에 합류한 만큼 빨리 적응해서 LG가 올해도 우승할 수 있도록 팀에 보탬이 되도록 하겠다”라고 합류한 소감을 말했다.

한편, LG는 이날 요니 치리노스 대해 웨이버 공시를 요청할 예정이다. 치리노스는 올 시즌 8경기에 나서 2승3패 평균자책점 6.68을 기록했다. 1선발로 출발했지만 예기치 못한 부상, 부진으로 제 기량을 드러내지 못했다. 단 한 개의 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책 이하)도 작성하지 못했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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