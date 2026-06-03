‘니가 좋아’ 최성곤표 ‘와일드씽’ 뮤비 공개…수능 금지송 시급

코미디 영화 '와일드 씽'이 오늘(3일) 전국 극장에서 동시 개봉했다. 이와 함께 SNS를 강타한 극 중 인물 '최성곤'(오정세 분)의 '니가 좋아' 뮤직비디오와 스틸을 전격 공개해 이목을 집중시킨다.

영화 '와일드 씽'은 한때 가요계를 풍미했으나 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'의 이야기다. 이들이 20년 만에 찾아온 단 한 번의 재기 기회를 잡기 위해 무모하고도 눈물겨운 도전을 벌이는 유쾌한 코미디 작품이다.

개봉일에 맞춰 공개된 '니가 좋아'는 극 중 '39주 연속 2위'라는 대기록을 세운 발라드 가수 최성곤의 메가 히트곡이다. 사랑에 빠진 남자의 순수한 고백을 서정적인 멜로디에 담아냈다.

지난 2일 오후 6시 공식 유튜브와 SNS를 통해 먼저 공개된 뮤직비디오는 2000년대 초반 가요계를 휩쓸었던 특유의 드라마 타이즈 새드엔딩 형식을 완벽하게 오마주했다. 처연한 감정에 몰입한 립싱크와 아련한 첫사랑 스토리, 추억의 4:3 화면 비율, 레트로 필터, 과장된 '뽀샤시 조명'과 강렬한 눈빛 조명(아이라이팅) 효과까지 더해 그 시절 감성을 능청스럽게 소환한다.

함께 공개된 스틸 속 최성곤은 한쪽 눈을 가린 신비로운 헤어스타일로 아련한 청순미(?)를 뽐낸다. 크로마하프를 품에 안고 우수에 젖은 눈빛을 보내는가 하면, '니가 좋아'라는 가사가 반복될 때마다 시그니처인 '러브 유' 손동작을 취하며 시청자들을 과몰입하게 만든다. 세상 진지해서 더 웃긴 배우 오정세의 독보적인 코미디 열연이 본편에 대한 기대감을 한층 끌어올린다.

온라인상의 반응은 이미 뜨겁다. 앞서 공개된 최성곤의 무대 클립이 공개 11일 만에 127만 뷰를 돌파한 데 이어, 네티즌들은 실제 과거 스타를 추억하듯 "수능 금지곡이 나왔다", "농약 같은 최성곤", "중고등학교 시절 조성모와 발라드 쌍두마차였는데", "그때 1위 못한 거 아쉬웠는데 음원 역주행 가자" 등 유쾌한 반응을 쏟아내고 있다.

영화의 감성을 소장할 수 있는 기회도 열린다. 영화 속 짜릿한 감동을 그대로 담아낸 '와일드 씽' 전체 OST 리패키징 앨범이 오늘(3일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 추가 발매된다. 극장을 나선 관객들에게 긴 여운을 선사하는 것은 물론, 본편의 몰입감을 더할 것으로 기대를 모은다.

올여름 극장가에 신선한 코미디 신드롬을 예고한 영화 '와일드 씽'은 오늘부터 전국 극장에서 관객들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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