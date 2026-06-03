[AIⅹSW] “정교함-파괴력 다 보여줬다” 인공지능이 본 5월 MVP는 강백호

사진=한화 이글스 제공

KBO리그서 한 달 동안 가장 빛난 선수는 누구일까. 야구팬이라면 자연스레 기록을 살펴보게 된다. 숫자는 예상을 넘어선 많은 이야기를 품고 있다. 안타를 많이 친 타자는 그만큼 뜨거운 감을 이어갔다는 뜻이다. 홈런과 타점은 팀 득점에 얼마나 보탬이 됐는지를 보여준다. 투수 기록을 보면 마운드에서 얼마나 안정적으로 버텼는지 역시 알 수 있다. 프로야구가 흔히 ‘기록의 스포츠’로 불리는 이유일 터. 세계비즈앤스포츠월드는 인공지능(AI)을 활용한 기획 ‘AI가 뽑은 이달의 선수’를 선보인다. 한국야구위원회(KBO)가 매달 발표하는 이달의 선수 후보 성적을 AI로 분석한 뒤, 자체 기준으로 월간 MVP를 예상해 보는 방식이다. 이는 기록을 해석하는 또 하나의 관점을 제시하고, 팬들이 프로야구를 한층 더 입체적으로 바라볼 수 있도록 돕는 데 의미가 있다. 데이터가 포착한 한 달간의 프로야구 지배자는 누구일까. AI의 시선으로 KBO리그 월간 MVP 경쟁을 들여다본다.

“매 경기 승리 확률을 가파르게 끌어올린 ‘게임 체인저’.”

첫 번째 분석 대상은 2026 신한 SOL KBO리그 5월 최우수선수(MVP) 후보군이다. AI는 ‘천재타자’ 강백호(한화)가 수상할 것이라고 내다봤다. 그는 5월 한 달간 23경기에 출전, 타율 0.424(92타수 39안타) 8홈런 30타점 OPS(출루율+장타율) 1.278을 작성한 바 있다. 타점과 OPS 부문서 1위에 올랐고, 안타 2위, 홈런 공동 2위를 마크했다.

이 외에도 5월 MVP 후보엔 9명이 이름을 올렸다. 투수 부문에선 김진성, 손주영(이상 LG), 양창섭, 잭 오러클린(이상 삼성), 황동하(KIA)가 후보로 선정됐다. 야수 부문에선 허인서(한화), 최형우(삼성), 최원준(KT), 박재현(KIA)이 경합하고 있다.

이들의 존재감은 강백호 못지않게 선명했다. 특히 최원준은 5월 타율 0.450(100타수 45안타)으로 이 기간 타율·안타 모두 1위에 올랐다. 허인서는 후보 중 가장 많은 9개의 홈런 아치를 그려내며 장타력을 과시했다. 황동하는 5경기에서 4승 무패 평균자책점 1.48(30⅓이닝 5자책점)을 기록해 투수 후보 중 강한 인상을 남겼다.

사진=한화 이글스 제공

그럼에도 AI가 강백호에게 가장 높은 점수를 준 이유는 분명했다. 5월에만 4할대 타율은 물론, 장타로도 리그 최상단에 섰다. 주자가 있을 때 해결하는 능력까지 겸비했다. 보통 장타와 타점을 많이 만들어내는 타자는 타율이나 출루율에서 손해를 보는 경우가 많다. 강백호는 이 어려운 걸 동시에 해냈다. 정교함과 파괴력, 해결사 면모 등 어느 하나 놓치지 않았다는 평가다.

출전 빈도 역시 빼놓을 수 없다. 선발투수 후보들이 한 달 동안 4, 5경기 안팎서 영향력을 발휘했다면, 야수인 강백호는 23경기에 나서는 등 타선의 중심을 꾸준히 지켰다. 이에 AI는 “정확성, 장타력, 타점 생산, 지속적인 출전 기여도 등을 종합해 강백호를 5월 MVP 1순위로 판단했다”는 설명이다.

실제 월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산해 최종 수상자를 가린다. 5월 MVP 팬 투표는 오는 7일까지 진행된다. 최종 수상자에게는 상금 300만원과 월간 MVP 기념 트로피가 주어진다. 국내 선수가 MVP에 오를 경우 유소년 야구 발전을 위해 해당 선수의 출신 중학교에 선수 명의 기부금 200만원이 전달된다.

물론 KBO 이달의 선수 결과와 AI의 예상이 일치할지는 지켜볼 일이다. 강백호가 5월의 주인공으로 우뚝 설 수 있을지 주목된다.

기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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