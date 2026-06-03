손태진 “국악 인간문화재 3인”…심수봉 이어 놀라운 음악명가 DNA

‘신상출시 편스토랑’에 가수 손태진과 외모부터 목소리까지 꼭 닮은 ‘도플갱어’ 사촌동생이 등장한다.

오는 6월 4일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘1등 가수’ 손태진의 특별한 음악 DNA 집안 내력이 전격 공개된다. 대한민국 가요계의 살아있는 전설 심수봉이 손태진의 이모할머니라는 사실이 이미 잘 알려진 가운데, 이번 방송에서는 또 다른 음악인 가족이 출연해 이목을 집중시킬 예정이다.

이날 방송되는 VCR에서는 손태진과 비주얼은 물론 목소리와 지적인 ‘엄친아’ 면모까지 판박이인 인물이 등장해 스튜디오를 놀라게 만들었다.

그 주인공은 손태진의 사촌동생이자 크로스오버 그룹 리베란테에서 테너로 활약하고 있는 성악가 진원이다. 두 사람은 남다른 음악적 재능뿐만 아니라 쏙 빼닮은 외모로 강력한 유전자의 힘을 증명할 예정이다.

화면에 진원의 얼굴이 잡히자 ‘편스토랑’ 식구들은 경악을 금치 못했다. 중저음의 매력적인 목소리는 물론 외모까지 손태진과 판박이처럼 닮은 것. 이외에도 손태진은 서울대 성악과 출신, 진원은 연세대 성악과 출신으로 엘리트 엄친아인 것도 닮았으며 두 사람 모두 JTBC ‘팬텀싱어’ 우승자라는 기록까지 똑같았다. 진한 음악 DNA를 지닌 음악 엘리트 1등 형제인 것.

손태진은 심수봉, 진원 외에도 가족들 중 음악 관련 활동을 하는 사람이 또 있다고 밝혔다. 그중에는 왕성하게 활동 중인 걸그룹 멤버도 있다고 해 궁금증을 자아낸다. 여기에 손태진 가족 중에는 국악 인간문화재가 무려 3명이나 있다고 해 모두를 놀라게 했다. 이와 함께 음악 명가인 손태진 집안만의 남다른 전통이 공개돼 “이런 집은 처음”이라는 감탄도 쏟아졌다고.

한편 이날 서울대 출신 형 손태진과 연세대 출신 동생 진원 사이에 의미심장(?)한 논쟁이 펼쳐졌다고 해 호기심을 자극한다. 과연 손태진-진원 엄친아 형제가 벌인 뜨거운 논쟁은 무엇일지, 도플갱어 뺨치는 두 사람의 이야기는 6월 4일부터 목요일 저녁 8시 30분으로 시간을 옮기는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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