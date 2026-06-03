NCT 런쥔, 중국 스페셜 EP 발매 기념 쇼케이스 개최 ‘눈길’

그룹 NCT 멤버 런쥔(에스엠엔터테인먼트 소속)이 중국 스페셜 EP 발매를 기념하는 쇼케이스를 개최하며 현지에서의 압도적인 티켓 파워를 입증했다.

런쥔은 오는 6월 13일 중국 창사 후난국제전시컨벤션센터 망고홀에서 중국 스페셜 EP 'Echoes Between Us(에코스 비트윈 어스)' 발매 기념 쇼케이스를 열고 현지 팬들과 만난다.

이번 쇼케이스는 지난 2일 예매가 시작된 직후 빠른 속도로 전석 매진을 기록했다. 티켓 오픈과 동시에 솔아웃을 달성하며 런쥔의 강력한 현지 인기를 다시 한번 실감하게 만들었다.

이번 쇼케이스에서 런쥔은 스페셜 EP ‘Echoes Between Us’ 수록곡 무대를 선보이는 것은 물론, 발매 소감, 작업 에피소드 등 다양한 이야기를 들려줄 예정이며, 현지에서 개최하는 단독 쇼케이스인 만큼 이목이 집중되고 있다.

또한 런쥔은 6월 1일 발매된 중국 스페셜 EP ‘Echoes Between Us’로 QQ뮤직에서 공개 하루 만에 판매액 85만 위안을 돌파하며 ‘트리플 골드 앨범’ 인증을 받은 것은 물론, 디지털 앨범 판매 차트 일간 1위, 디지털 싱글 판매 차트 일간 및 주간 1위에 오르는 등 현지 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

런쥔의 중국 스페셜 EP ‘Echoes Between Us’는 이별을 받아들이고 새로운 시작을 향해 나아가는 여운을 섬세하게 표현한 타이틀곡 ‘Echoes Between Us’를 포함해 지친 이들에게 다정한 위로를 전하는 ‘Gentle Slumber’(젠틀 슬럼버), 희망차고 따뜻한 분위기의 ‘Halo’(헤일로) 등 총 3곡으로 구성되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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