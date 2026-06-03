“22기 돌싱 경수, 내 동창”...‘돌싱 특집’ 출연자 매력에 3MC 눈길

리얼 데이팅 프로그램 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’가 다섯 번째 ‘돌싱 특집’을 통해 역대급 비주얼 파티를 선보인다.

3일 밤 10시 30분 방송되는 ENA와 SBS Plus의 ‘나는 SOLO’에서는 ‘솔로나라 32번지’에 모인 32기 돌싱 남녀들의 설레는 첫 만남이 전격 공개된다.

이날 방송에서 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 화려하게 등장하는 32기 돌싱녀들의 모습에 놀라움을 감추지 못한다. 눈부신 미소와 밝은 에너지를 풍기며 등장한 첫 번째 돌싱녀를 시작으로, 도회적인 세련미부터 러블리한 매력까지 저마다의 독보적인 분위기를 자랑하는 돌싱녀들이 차례로 모습을 드러낸다.

돌싱녀들의 압도적인 외모에 돌싱남들은 "와! 다들 미인이시다"라며 감탄과 함께 격한 반응을 쏟아낸다. 이를 지켜보던 MC 데프콘 역시 "이번엔 압도적이다. 남자들이 계 탔다. 인정하셔라!"라며 흥분을 감추지 못해 이번 기수에 대한 기대감을 고조시켰다.

돌싱녀 모두가 ‘옥순 특집’이라 할 만큼 저마다의 매력을 발산하는 가운데, 돌싱녀들조차 서로의 얼굴을 보면서 “이번 기수 혹시 비주얼 특집인가?”, “다들 너무 어려 보이셔서 잘못 온 줄 알았다”, “어떻게 얼굴들이 이렇게 작으시지?”라며 바짝 긴장한다.

그런가 하면, 한 돌싱녀는 의외의 인맥을 깜짝 공개한다. 그는 “22기 돌싱 특집에 출연해 (옥순과) 결혼까지 한 경수의 초등학교 동창이다. 경수의 추천으로 입소했다”고 밝혀 3MC를 놀라게 한다. 과연 22기 경수의 절친인 돌싱녀를 비롯해 ‘비주얼 특집’급 매력을 과시한 돌싱녀들의 정체가 무엇일지 폭풍 관심이 쏠린다.

‘다섯 번째 돌싱 특집’의 화려한 시작은 3일(오늘) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송되는 ‘나는 SOLO’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]