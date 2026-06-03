월드컵 첫 상대 체코 점검…전현무·이영표 중계 나선다

KBS 제공

대한민국의 월드컵 조별리그 첫 상대인 체코의 전력을 미리 확인할 수 있는 평가전이 안방 시청자들을 찾아온다. 특히 방송인 전현무가 축구 캐스터로 본격 데뷔한 이후 처음으로 경기 전체를 중계하며 시청자들과 만난다.

KBS 2TV는 오는 5일 체코와 과테말라의 평가전을 생중계한다. 특히 이번 경기는 대한민국이 월드컵 조별리그 첫 경기에서 맞붙게 될 체코의 전력을 확인할 수 있는 마지막 공식 평가전으로 관심을 모으고 있다.

중계석에는 전현무 캐스터와 이영표 해설위원이 함께한다. 두 사람은 1977년생 동갑내기 콤비로, 이번 경기에서 처음으로 풀타임 호흡을 맞출 예정이다.

그동안 다양한 방송 경험을 쌓아온 전현무는 이번 중계를 위해 경기 분석과 준비에 공을 들이며 새로운 역할에 적응하고 있는 것으로 알려졌다. 특유의 순발력 있는 진행과 친근한 전달력을 바탕으로 기존 스포츠 중계와는 다른 매력을 선보일 것으로 기대를 모은다.

여기에 대한민국 축구대표팀 레전드 출신인 이영표 해설위원이 함께한다. 정확한 경기 예측과 전술 분석 능력으로 호평받아온 이영표 위원은 체코의 전력과 경기 운영 방식을 심도 있게 분석하며 시청자들의 이해를 도울 예정이다.

특히 체코는 한국이 월드컵 조별리그 첫 경기에서 상대할 팀인 만큼 이번 평가전 결과와 경기 내용에 축구팬들의 관심이 집중되고 있다. KBS 중계진은 체코의 전술적 특징과 핵심 선수들의 컨디션, 예상 전략 등을 집중 조명하며 본선 맞대결을 앞둔 한국 축구팬들에게 다양한 관전 포인트를 제공할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]