박미선 “녹화 중 암 전화 받아…림프절 전이, 죽을 것 같았던 16번 항암”

박미선이 암 투병 과정을 고백했다. 출처=‘남의 집 귀한 가족’ 1회 방송 캡처

방송인 박미선이 유방암 진단 당시의 충격과 고통스러웠던 16번의 항암 투병기를 담담히 털어놨다.

지난 2일 첫 방송된 MBN 새 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에는 박미선·이봉원 부부가 출연해 그간의 근황을 전했다. 이날 박미선은 2024년 12월 건강검진을 통해 유방암 초기 진단을 받았던 당시를 회상했다.

박미선은 “방송 녹화 중에 병원에서 전화가 왔다”며 “정확한 병명은 말해주지 않았지만 직감적으로 이상을 느꼈고, 그 뒤로는 녹화에 전혀 집중할 수 없었다”고 긴박했던 순간을 떠올렸다. 이어 “암이라는 사실을 확인한 뒤 ‘이제 어떻게 해야 하나, 방송 스케줄이 밀려있는데’라는 생각이 먼저 들었다. 내 몸보다 방송을 먼저 걱정했었다”고 고백해 안타까움을 자아냈다.

수술 후 마주한 투병 과정은 순탄치 않았다. 암 세포가 림프절까지 전이된 것이 발견되면서 16번에 달하는 항암 치료와 방사선 치료가 이어졌기 때문이다. 박미선은 “살기 위해 한 치료였지만 정말 죽을 것 같은 고통이었다”며 “일주일 죽어 지내다 일주일 겨우 살아나면 다시 치료를 받는 삶의 반복이었다. 버텨야 하니까 버텼지만, 다시 하라면 절대 못 할 것 같다”고 혹독했던 투병 강도를 전했다.

모진 시간을 견디게 한 버팀목은 결국 가족이었다. 그는 “딸이 곁에서 필요한 것을 꼼꼼하게 챙겨주며 지극정성으로 간호했다”면서 “남편과 딸에게 큰 위로를 얻고 많이 의지했다”고 가족을 향한 깊은 고마움을 표현했다.

현재 건강 상태에 대해서는 “치료는 완전히 끝났고 관리하며 주기적으로 검사를 받는 중”이라며 “완전한 정상은 아니지만 체력이 50~60% 정도는 돌아왔다”고 설명했다.

동반 출연한 남편 이봉원 역시 아내의 곁을 지켰던 당시를 돌이켰다. 이봉원은 “당사자만큼 힘든 사람은 없다. 탈모가 오고 통증이 심해 예민해질 수밖에 없는 상황인데도 (아내가) 긍정적인 마음으로 열심히 치료에 임해줬다”고 치하했다. 그러면서 “내가 무조건 케어해야겠다는 생각에 2주에 한 번씩 병원을 함께 동행했다”며 아내를 향한 애틋한 순애보를 드러냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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