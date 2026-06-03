‘취사병 전설이 되다’ 강하경, 반전 과거 공개→박지훈 조력자 됐다

‘취사병 전설이 되다’ 배우 강하경이 김관철의 까칠한 면모와 인간적인 매력을 살리며 극의 중심에 우뚝 섰다.



지난 1, 2일 방송된 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’ 7, 8회에서는 강림소초 2생활관장 상병 김관철의 숨겨진 과거와 변화가 그려졌다.

방송에서 김관철은 천적인 윤동현(이홍내 분)이 휴가를 떠나자마자 본색을 드러냈다. 그는 윤동현의 부재가 곧 김관철의 세상이라며 취사 보조를 자처하고 자신을 의심하는 박재영(윤경호 분)에게 “알잘깔딱센”이라며 호기로운 자신감을 보였다. 하지만 강성재(박지훈 분)와 단둘이 남게 되자 얄밉게 휴식을 취하는가 하면 2생활관 병사들에게만 배식량을 몰아주는 등 본격적인 ‘김관철 강점기’ 서막을 알렸다.

김관철의 반전 과거도 공개됐다. 이병 시절 할머니와 단둘이 살던 그는 스마일 배지를 단 관심사병이었다. 김관철은 할머니에게 취사병이 됐으니 걱정하지 말라고 안심시키는가 하면 할머니표 햄버거를 맛있게 먹는 선임들을 보며 천진한 미소를 짓기도 했다.

또한 과거 할머니의 부고를 접한 김관철의 모습은 시청자들의 가슴을 먹먹하게 했다. 그는 “살아 계셨을 겁니다. 제가 이 거지 같은 군대에 끌려오지만 않았어도”라며 식음을 전폐했다. 또한 김관철은 강성재가 만든 햄버거를 먹고 할머니를 떠올리며 눈물을 쏟았고, 이후 엄청난 칼 솜씨로 요리에 매진하는 새로운 전환점을 맞이했다.

한편 태풍으로 인한 위기 상황 속에서 김관철의 활약이 빛났다. 비상 전투식량으로 버텨야 하는 극한의 상황에 투덜대면서도 강성재의 요청에 황석호(이상이 분)의 레몬즙을 쟁취해 오는 등 든든한 조력자 역할을 자처했다.

그는 비상 상황을 함께 헤쳐나간 강성재에게 비로소 마음을 열었다. 강성재를 향한 적대감을 내려놓고 시크하게 “잘 먹을게”라며 미소를 지었다.

강하경은 유쾌한 생활 연기부터 깊은 감정 연기까지 폭넓게 오가며 7, 8회의 감정선을 이끄는 핵심 역할을 해냈다. 까칠한 선임의 모습 뒤 숨겨진 상처와 진심을 설득력 있게 풀어내며 향후 전개에서의 활약도 기대감을 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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