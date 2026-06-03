‘6월의 신부’ 문채원, 베일 벗은 웨딩화보…‘순백의 여신’ 그 자체

배우 문채원이 이달 결혼을 앞두고 눈부신 웨딩화보를 공개하며 결혼 소식을 전했다.
지난 2일 문채원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 별다른 문구 없이 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 문채원은 순백의 웨딩드레스를 입고 특유의 단아하면서도 우아한 매력을 발산해 눈길을 끌었다.
앞서 문채원은 지난 4월 소속사를 통해 비연예인 예비 신랑과의 백년가약 소식을 공식 발표한 바 있다.
소속사 측은 “결혼식은 양가 가족과 가까운 친지들을 모시고 비공개로 조용히 진행될 예정”이라며 “인생의 새로운 출발선에 선 문채원에게 따뜻한 축복과 응원을 부탁드린다”고 전했다.
한편 지난 2007년 SBS 드라마 ‘달려라! 고등어’로 데뷔한 문채원은 이후 ‘바람의 화원’, ‘찬란한 유산’, ‘공주의 남자’, ‘굿닥터’, ‘악의 꽃’, ‘법쩐’ 등 브라운관과 스크린을 넘나들며 탄탄한 연기력으로 대중의 큰 사랑을 받아왔다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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