오현규 18번·손흥민 7번·조위제 14번…홍명보호 태극전사 월드컵 등번호 공개

사진=대한축구협회 제공

북중미 월드컵 무대로 향하는 홍명보호의 등번호가 공개됐다.

국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 선수 명단과 등번호를 발표했다. 눈에 띄는 건 18번을 단 오현규다.

사진=대한축구협회 제공

오현규는 2022 카타르 월드컵 당시 등번호가 없는 예비 멤버로 합류했다. 번호가 없는 날의 아쉬움을 달래며 공책에 ‘18’이라는 숫자를 써내려갔다. 다음을 위한 다짐이자 스스로와의 약속이었다. 18번은 한국 축구에서 스트라이커들이 달았던 번호다. 계보를 오현규가 잇는다. 황선홍, 조재진, 이동국 등 한 시대를 대표했던 스트라이커들이 달은 바 있다.

지난해까진 18번을 이강인이 달았다. 19번으로 바꾸면서 오현규가 차지했고, 월드컵 무대서 의미 있는 번호를 등에 단다. 오현규는 최근 대표팀 공격수 중 가장 좋은 성적을 냈다. 2월 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 명문 베식타시에 입단했다. 펄펄 날았다. 리그 6골 1도움을 포함해 공식전 8골 2도움을 올렸다.

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한국의 캡틴 손흥민은 7번을 달고 4번째 월드컵을 달린다. 자신의 상징과도 같은 번호다. 박지성, 안정환과 함께 한국인 월드컵 최다 3골을 기록 중이다. 이번에도 7번 유니폼을 입고 단독 최다 골을 향해 달린다. 첫 월드컵 출전 무대에선 9번을 달았다. 2018년 러시아 대회, 2022년 카타르 대회선 모두 7번을 달고 그라운드를 누볐다.

조위제는 등번호 14번을 달았다. 지난달 31일 조유민이 부상을 당하면서 낙마했고, 조위제는 대체 발탁으로 뽑혔다. 조유민이 쓰던 14번을 물려받았다. 선배의 등번호를 달고 좋은 모습을 보여주면 위로가 될 것이라는 의미였다.

이강인은 19번, 김민재는 4번을 등에 달았다. 황인범은 6번, 황희찬은 11번을 달고 달린다. 이재성은 10번, 첫 해외 태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프는 23번을 차지했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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