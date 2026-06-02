‘변요한♥’ 티파니 영, 사이드 오픈 스타일 완벽 소화…독보적 존재감 [스타★샷]

사진 = 티파니 영 SNS 계정

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 파격적인 스타일링을 공개했다.

티파니 영은 지난 1일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 티파니 영은 은은한 민트 톤의 니트와 그레이 숏팬츠를 매치해 감각적인 스타일링을 선보였다. 편안하면서도 세련된 분위기가 돋보이는 패션으로 특유의 사랑스러운 매력을 한층 끌어올렸다.

사진 = 티파니 영 SNS 계정

특히 옆라인이 시원하게 드러나는 사이드 오픈 디자인의 니트가 눈길을 끌었다. 앞뒤 원단을 리본 끈으로 연결한 독특한 디테일이 더해져 트렌디하면서도 개성 넘치는 분위기를 완성했다. 카메라를 정면으로 바라보며 환한 미소를 짓고 있는 티파니 영은 특유의 눈웃음과 밝은 에너지로 시선을 사로잡았다.

한편 티파니 영은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에서 호흡을 맞춘 배우 변요한과 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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