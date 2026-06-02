FC서울, 평균 관중 2만4000명 돌파… ‘풀 스타디움상’ 수상

서울월드컵경기장. 사진=한국프로축구연맹 제공

부천 서포터스. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 FC서울이 올 시즌 K리그1에서 가장 많은 관중을 유치한 구단에 주어지는 ‘풀 스타디움상’을 수상했다.

2일 한국프로축구연맹에 따르면 서울은 1~13라운드 동안 6번의 홈 경기에서 평균 유료 관중 2만4836명을 유치했다.

지난 시즌 평균 대비 관중 수가 가장 많이 늘어난 구단에게 수여하는 ‘플러스 스타디움상’은 부천FC가 수상했다. 사상 첫 K리그1 승격 효과를 톡톡히 보고 있다. 지난 시즌 평균 유료 관중은 3742명이었으나 올 시즌 7422명으로 늘어났다.

리그1 ‘팬 프렌들리 클럽상’은 전북이 차지했다. 이 상은 마케팅, 팬 서비스 등을 평가해 가장 팬 친화적인 활동을 펼친 구단에 수여된다. 1차 심사위원회 평가(40%), 2차 그룹별 투표(기자단 40%, 팬 20%) 점수를 더해 수상 구단을 선정했다. 전북 현대는 96.6점을 받았다. ▲‘팬 익스피리언스 센터’ 및 ‘무신사 스탠다드 스카이박스’ 개관 ▲팬과 브랜드를 연결하는 협업 진행 ▲업사이클링 친환경 ESG 활동 등으로 팬들의 마음을 사로잡았다.

2위는 서울(85.5점)이다. 인기 캐릭터 포켓몬 협업을 통한 적극적인 신규 팬 유치 등을 했다. 3위 대전하나시티즌(79.5점)은 모바일 QR 오더 시스템 및 보도블럭형 웨이파인딩 설치 등으로 좋은 평가를 받았다.

전주월드컵경기장. 사진=한국프로축구연맹 제공

‘그린 스타디움상’은 올해부터 평가 참여 대상을 확대해 기존 경기 감독관과 원정팀 선수단 평가에 주심, 부심 및 홈팀 선수단의 평가를 함께 반영해 수상 구단을 선정했다.

그 결과 전북의 홈구장인 전주월드컵경기장이 가장 높은 점수를 받았다. 전주시설공단은 지난해부터 주기적인 잔디 생육 상태 진단을 바탕으로 잔디 깎기 횟수와 높이를 조정했다. 또한 시비 및 시약 관리 방식을 개선하는 등 체계적인 잔디 관리에 힘써왔다. 이를 통해 잔디 밀도와 뿌리 생육을 개선하며 최적의 그라운드 상태를 유지해 높은 평가를 받았다. 뒤를 이어 광주FC의 홈구장인 광주월드컵경기장과 제주SK FC의 홈구장인 제주월드컵경기장이 각각 2위와 3위에 올랐다.

K리그2 풀 스타디움상과 플러스 스타디움상은 모두 수원 삼성이 차지했다. 수원은 1~11라운드에 열린 총 6번의 홈경기에서 평균 관중 1만7729명을 기록하며 K리그2 구단 중 유일하게 평균 관중 1만 명을 돌파했다. 이는 지난 시즌 수원의 평균 유료 관중 1만2048명보다 5681명 증가한 수치다.

K리그2 ‘팬 프렌들리 클럽상’의 주인공은 서울 이랜드(94.3점)다. 이랜드는 ▲키즈 풋볼 페스티벌, 어린이 사생대회 개최 등 가족 팬 유입 강화 ▲화제의 숏폼 영상 콘텐츠 및 K리그 최초 선수단 손글씨·그림 활용 굿즈 제작 ▲팬 목소리를 반영한 경기장 환경 개선 등을 앞세워 좋은 평가를 받았다. 이어 2위는 용인FC(88.3점), 3위는 수원 삼성(85.5점)이 차지했다.

천안종합운동장. 사진=한국프로축구연맹 제공

K리그2 그린 스타디움상은 천안의 홈구장인 천안종합운동장이 수상했다. 천안종합운동장 관리 주체인 천안도시공사는 꾸준히 축적해 온 잔디 관리 노하우를 바탕으로 우수한 그라운드 상태를 유지하고 있다. 2024시즌 1차부터 줄곧 K리그2 그린 스타디움상을 수상하는 성과를 거뒀다. 2위는 부산 홈구장 부산구덕운동장, 3위는 용인 홈구장 용인미르스타디움 순이었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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