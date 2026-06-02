문채원, 결혼 앞두고 물오른 미모…순백의 드레스 자태 눈길 [스타★샷]

사진 = 문채원 SNS 계정

배우 문채원이 웨딩 화보를 공개하며 눈길을 끌었다.

문채원은 2일 자신의 SNS에 여러 장의 웨딩 화보 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문채원은 순백의 오프숄더 웨딩드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 화사한 미소와 단아한 분위기가 어우러지며 마치 한 편의 화보 같은 장면을 완성했다.

사진 = 문채원 SNS 계정

사진 = 문채원 SNS 계정

특히 자연스러운 미소와 고급스러운 드레스 스타일링이 돋보이며 청순하면서도 세련된 매력을 발산했다. 밝고 사랑스러운 분위기 속 문채원의 변함없는 비주얼이 시선을 사로잡았다.

앞서 문채원은 공식 유튜브 채널을 통해 웨딩 스튜디오 촬영을 준비하는 일상을 공개한 바 있다. 당시 그는 촬영을 앞두고 식단 관리에 나선 근황을 전하며 “오랜만에 다이어트를 하려니 음식 앞에서 자제하는 것이 쉽지 않다”고 솔직한 고충을 털어놓기도 했다.

한편 문채원은 오는 6월 비연예인 예비 신랑과 결혼식을 올릴 예정이다. 결혼식은 가족과 가까운 친지들만 초대한 가운데 비공개로 진행될 것으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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