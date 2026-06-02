남자배구, 중국 대표팀과 합동 훈련… 3일 진천선수촌 재입촌

사진=대한배구협회 제공

한국 남자 배구대표팀이 중국 대표팀과의 합동 훈련을 마무리하고 진천으로 향한다.

2일 대한배구협회에 따르면 이싸나예 라미레즈 감독이 이끄는 대표팀은 지난달 25일부터 31일까지 중국 닝보에서 중국 대표팀과 합동 훈련을 실시했다. 중국 대표팀과 함께 합동 훈련 및 연습 경기를 실시하며 실전 경기 운영 능력과 팀 조직력을 점검했다. 특히 다양한 경기 상황을 가정한 훈련과 연습 경기를 통해 선수단의 경기 감각을 끌어올리고 전술 완성도를 높이는 데 집중했다.

대한배구협회는 이번 합동 훈련을 통해 구축된 협력 관계를 바탕으로 중국배구협회와 지속적인 교류를 이어갈 계획이다. 국제 경쟁력 강화를 위한 다양한 국제교류 사업을 추진할 예정이다.

이번 합동 훈련은 대한체육회가 주최하고 대한배구협회가 주관하는 ‘2026 스포츠 교류협정 이행체계 구축 사업’의 일환으로 추진됐다. 2026 AVC컵 남자 대회와 아시아선수권대회, 아이치·나고야 아시안게임(AG) 등 주요 국제대회를 대비하기 위해 마련됐다.

대표팀은 오는 3일부터 진천국가대표선수촌에 재입촌한다. 오는 15일까지 훈련을 실시한 뒤 20일부터 28일까지 인도 아마다바드에서 열리는 2026 AVC컵 남자대회에 출격한다. 이후 동아시아선수권대회, 아시아선수권대회, 아이치·나고야 AG에 참가하며 2028 LA 올림픽 출전권 확보에 도전한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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