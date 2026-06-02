김희철, 휴식기에도 변함없네…여전한 장난기 [스타★샷]

사진 = 김희철 SNS 계정

그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 ‘아는 형님’ 휴식 소식 이후 오랜만에 근황을 공개했다.

김희철은 2일 자신의 SNS에 “YeSe!!!”라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 같은 슈퍼주니어 멤버 예성과 함께한 김희철의 모습이 담겼다. 김희철은 민트 캔디를 입에 문 채 장난기 가득한 표정을 짓고 있으며, 뒤편에 선 예성 역시 밝은 미소를 보이며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

특히 오랜만에 공개된 근황 사진 속 김희철은 밝고 편안한 모습으로 눈길을 끌었다.

앞서 JTBC ‘아는 형님’ 제작진은 지난달 30일 김희철의 휴식 소식을 전하며 “완전한 하차는 아니며 충분한 재충전 이후 다시 합류할 예정”이라고 밝혔다. 이에 따라 김희철은 지난달 9일 방송분부터 잠시 자리를 비우고 휴식기를 보내고 있다.

한편 김희철은 2005년 슈퍼주니어로 데뷔해 가수와 방송인으로 활발히 활동하고 있으며, ‘아는 형님’을 비롯한 다양한 예능 프로그램에서 활약해 왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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