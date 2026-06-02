허니제이, 비키니 입고 뽐낸 건강미…완벽한 실루엣 [스타★샷]

사진 = 허니제이 SNS 계정

댄서 허니제이가 비키니 패션으로 건강미 넘치는 매력을 뽐냈다.

허니제이는 2일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 = 허니제이 SNS 계정

공개된 사진 속 허니제이는 얼룩무늬 원피스를 입고 노을이 물든 해변을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 붉게 물든 하늘과 어우러진 모습은 마치 화보의 한 장면을 연상케 하며 눈길을 끌었다. 여유로운 분위기 속에서도 특유의 존재감이 돋보였다.

사진 = 허니제이 SNS 계정

사진 = 허니제이 SNS 계정

또 다른 사진에서는 얼룩무늬 비키니를 착용한 채 여름 감성이 물씬 풍기는 모습을 선보였다. 탄탄한 보디라인과 건강하게 그을린 피부가 어우러져 시원한 휴양지 분위기를 자아냈다.이와 함께 공개된 초록색 비키니 착장에서는 또 다른 매력을 드러냈다. 다양한 포즈를 취하며 모델 못지않은 분위기를 연출했고, 자신감 넘치는 모습으로 시선을 사로잡았다.

특히 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 몸매와 균형 잡힌 실루엣이 감탄을 자아냈다. 건강미 넘치는 매력과 에너지 가득한 분위기가 더해져 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

한편 허니제이는 2021년 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터’를 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 2022년 1세 연하의 패션 디자이너 정담과 결혼했으며, 2023년 4월 딸 러브를 품에 안았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]