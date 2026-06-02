채정안, 상하이서 뽐낸 건강미…꾸준한 자기관리 [스타★샷]

사진 = 채정안 SNS 계정

배우 채정안이 상하이에서의 여유로운 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

채정안은 2일 자신의 SNS에 “상하이 트위스트 여행 2탄. 1일 1수영, 1일 1맛도리”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 채정안 SNS 계정

사진 = 채정안 SNS 계정

사진 = 채정안 SNS 계정

공개된 사진 속 채정안은 수영장에서 핑크 체크 패턴의 수영복을 입고 여유로운 시간을 보내고 있다. 자연스러운 포즈와 늘씬한 실루엣이 눈길을 끈 가운데, 탄탄한 몸매와 건강미 넘치는 매력이 돋보였다. 꾸준한 자기관리가 느껴지는 모습도 인상적이다.

또 다른 사진에서는 어깨와 등이 드러나는 노란색 튜브톱을 착용해 세련된 스타일을 선보였다. 군살 없는 실루엣과 깔끔한 어깨선, 슬림한 허리 라인이 어우러져 눈길을 사로잡았다. 편안한 여행 중에도 변함없는 비주얼과 건강한 매력을 드러냈다.

한편 채정안은 MBC에브리원·E채널 연애 예능 프로그램 ‘돌싱N모솔’ MC로 활약 중이며, SNS와 유튜브 채널을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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