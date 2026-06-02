한채영, 변함없는 비주얼…건강 이상설 잠재운 근황

사진 = 한채영 SNS 계정

배우 한채영이 밝은 근황을 공개하며 최근 제기된 건강 이상설을 불식시켰다.

한채영은 2일 자신의 SNS에 짧은 영상을 게재하며 팬들에게 근황을 전했다.

공개된 영상에는 촬영 현장에서 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 발산하는 한채영의 모습이 담겼다. 자연스러운 웨이브 헤어와 화사한 메이크업으로 세련된 분위기를 자아낸 그는 카메라를 향해 환한 미소와 함께 손인사를 건네며 눈길을 끌었다.

특히 최근 화제가 됐던 틱톡 라이브 방송 당시와는 사뭇 다른 모습이 시선을 모았다.

앞서 한채영은 틱톡 라이브를 통해 팬들과 소통하던 중 눈 앞머리와 언더라인을 강조한 강한 아이라인 메이크업을 선보였다. 평소보다 짙은 화장과 한층 날렵해 보이는 얼굴선 때문에 일부 누리꾼들 사이에서는 “분위기가 달라 보인다”, “건강에 이상이 있는 것 아니냐”는 반응이 나오기도 했다.

해당 라이브 방송 영상은 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 빠르게 확산되며 화제를 모았다. 그러나 한채영은 이번 영상을 통해 변함없는 근황을 전하며 건강 이상설을 불식시켰다.

한편 한채영은 2000년 연예계에 데뷔했으며, 2007년 4세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다. 슬하에 아들을 두고 있으며, 최근 MBN 예능 프로그램 ‘무명전설’에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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