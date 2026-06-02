루키 이호범, 토미존 수술 받는다…박진만 감독 “잘 돌아오기를”

사진=삼성라이온즈 제공

“워낙 재능있는 선수니까요,”

‘루키’ 이호범(삼성)이 수술대에 오른다. 오는 4월 토미존 수술(팔꿈치 인대 접합 수술)을 받는다. 앞서 복수의 병원서 검사를 진행, 장기적 차원에서 수술이 나을 거란 소견을 들었다. 선수 본인 역시 확실하게 아픈 부위를 잡고 가는 쪽으로 초점을 맞췄다. 당분간 재활에 집중할 예정이다. 통상적으로 토미존 수술은 회복까지 약 1년 정도 잡는 것으로 알려져 있다.

우완 이호범은 2026 신인드래프트 1라운드(전체 9순위)로 삼성 유니폼을 입었다. 높은 순번이 말해주듯 기대가 컸다. 150㎞대 빠른 공을 가지고 있으며, 체인지업과 슬라이더 등 변화구도 수준급이라는 평가다. 다만, 스프링캠프 때부터 불안 요소는 있었다. 1군 캠프에 합류했지만, 팔꿈치 통증을 느껴 전열에서 이탈한 것. 당시에도 수술과 재활을 두고 고민했다.

부상으로 잠시 쉼표를 그리게 된 상황. 그 맘을 알기에 수장은 이호범을 다독였다. 건강하게 돌아오길 바라는 마음을 전했다. 박진만 삼성 감독은 “워낙 재능 있는 선수다. 좋은 구위를 가지고 있다”고 운을 뗀 뒤 “우리 선수들 중에도 토미존 수술을 받은 뒤 복귀해서 좋은 활약을 해주는 이들이 많다. (이)호범이도 잘 준비해서 돌아왔으면 한다”고 고개를 끄덕였다.

대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]