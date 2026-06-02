“나다, 보고 싶어?” 조권, 6년 만에 돌아온 가인에 직진 댓글…‘아담커플’ 여전하네

가인이 추억이 담긴 사진들로 근황을 전했다. 출처=가인 SNS

그룹 브라운아이드걸스의 가인이 근황을 전한 가운데, 조권이 직접 댓글을 남겨 화제를 모으고 있다.

2일 가인은 자신의 소셜 미디어(SNS)에 “불안을 잊는 사소한 순간들(The little moments when I forget to be anxious)”이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 가인은 지인들과의 모임에서 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이다. 특히 과거 예능 프로그램에서 ‘아담커플’로 큰 사랑을 받았던 조권이 가인에게 입을 맞추는 듯한 장난스러운 포즈를 취하며 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에서는 한 남성이 가인의 어깨에 팔을 올린 채 다정하게 볼을 맞대는 등 편안하고 화기애애한 분위기가 고스란히 담겼다.

여기에 사진 속 주인공인 조권이 직접 등판해 재미를 더했다. 조권은 해당 게시물에 “나다. 나 보고 싶어?”라는 다정한 댓글을 직접 남기며 가인과의 끈끈한 우정을 다시 한번 증명했다. 이에 팬들은 “아담커플은 영원하다”, “투샷 보니 눈물 난다”라며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

그간 별다른 활동 없이 공백기를 가졌던 가인은 지난달 약 6년 만에 SNS 활동을 재개하며 팬들과의 소통을 다시 시작했다. 오랜만에 전해진 그의 밝은 근황과 조권과의 유쾌한 티키타카에 팬들의 반가움과 응원이 이어지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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