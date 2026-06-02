‘약한영웅 Class 3’ 캐스팅 담당자 사칭 등장…제작사 “길거리 캐스팅 안 해”

넷플릭스 드라마 ‘약한 영웅 Class 2’ 포스터. 사진 = 넷플릭스

드라마 제작사 플레이리스트가 ‘약한영웅 Class 3’ 캐스팅 담당자를 사칭한 접근이 잇따르고 있다며 공식 입장을 내고 경고에 나섰다.

플레이리스트는 2일 공식 SNS를 통해 “최근 ‘약한영웅 Class 3’ 캐스팅 담당자를 사칭해 접근하는 사례가 확인되고 있다”며 “현재 별도의 길거리 캐스팅은 진행하고 있지 않다”고 밝혔다.

이어 “이 같은 방식으로 접근을 받았다면 당사와 전혀 무관한 행위이므로 절대 응하지 말아 달라”며 “직접 피해를 입었거나 유사 사례를 발견한 경우 공식 채널로 즉시 제보해 달라”고 당부했다.

‘약한영웅’ 시리즈는 상위 1% 모범생 연시은이 처음으로 친구가 된 수호, 범석과 함께 수많은 폭력에 맞서나가는 과정을 그린 약한 소년의 강한 액션 성장 드라마다. 2022년 공개된 ‘약한영웅 Class 1’은 배우 박지훈, 최현욱, 홍경 등의 열연에 힘입어 큰 화제를 모으며 작품성과 대중성을 모두 인정받았다.

이후 ‘약한영웅 Class 2’는 플랫폼을 옮겨 공개된 뒤 국내를 넘어 해외 시청자들에게도 호응을 얻으며 시리즈의 인기를 이어갔다.

현재 ‘약한영웅 Class 3’에 대한 관심은 높은 상황이지만, 제작 여부와 편성 일정 등은 아직 공식적으로 발표되지 않았다. 이런 가운데 캐스팅 관계자를 사칭한 사례가 확인되자 제작사가 직접 주의 공지에 나선 것으로 보인다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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