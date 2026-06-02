브레드이발소, 타임스퀘어 ‘2026 빵빵 페스티벌’ 팝업 운영

타임스퀘어, ‘2026 빵빵 페스티벌’ 팝업스토어 오픈. 사진=타임스퀘어

인기 애니메이션 브레드이발소가 경방의 복합쇼핑몰 타임스퀘어와 손잡고 오는 6월 3일부터 21일까지 19일간 영등포 타임스퀘어 1층 아트리움에서 팝업스토어 ‘2026 빵빵 페스티벌’을 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 브레드이발소 캐릭터와 전국 유명 베이커리 브랜드가 함께하는 협업 프로젝트로 다양한 디저트와 한정판 굿즈, 체험형 이벤트를 한자리에서 선보인다. 최근 캐릭터 IP와 식음료 브랜드의 협업을 활용한 팝업스토어가 유통업계의 주요 마케팅 방식으로 자리 잡으면서 가족 단위 방문객과 캐릭터 팬층의 관심도 높아지고 있다.

행사 기간에는 전국 빵지순례 명소로 알려진 인기 베이커리 6개 브랜드가 참여한다. 두바이 초콜릿 쿠키로 주목받고 있는 ▲몬트쿠키를 비롯해 천안 지역 대표 베이커리 ▲천안 뚜쥬루, 크루아상 전문 브랜드 ▲테디뵈르하우스, 구황작물빵으로 알려진 ▲정남미명과, 수제 사과파이 전문점 ▲사과당, 소금빵 브랜드 ▲아워온즈가 입점해 각 브랜드의 대표 디저트를 선보일 예정이다.

브레드이발소 캐릭터 상품도 다양하게 준비된다. 이번 팝업스토어를 통해 처음 공개되는 브레드이발소 랜덤 피규어를 비롯해 오븐에 탄 브레드 인형 등 신규 상품이 판매된다. 특히 베이커리 콘셉트와 여름 시즌을 반영한 썸머 콘셉트 등 두 가지 테마로 구성된 굿즈 라인업을 통해 캐릭터의 색다른 매력을 경험할 수 있도록 했다.

현장에서는 방문객들을 위한 다양한 이벤트도 진행된다. 신규 상품인 ‘베이커리 랜덤 피규어’가 최초 공개되며 랜덤 피규어 12개입 1박스를 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 롯데호텔월드 숙박권을 총 3명에게 제공하는 이벤트가 마련된다.

굿즈 구매 고객을 위한 사은품 행사도 운영된다. 모든 구매 고객에게 브레드 랜덤 스티커 1종이 증정되며, 1만 원 이상 구매 고객에게는 브레드 랜덤 포토카드 1종, 3만 원 이상 구매 고객에게는 브레드&윌크 랜덤 수첩 1종, 5만 원 이상 구매 고객에게는 브레드이발소 랜덤 아크릴 키링 1종이 제공된다.

브레드이발소는 빵을 의인화한 캐릭터를 중심으로 한 애니메이션으로, 어린이뿐 아니라 다양한 연령층의 팬층을 확보하며 캐릭터 IP 사업 영역을 확대해 왔다. 이번 팝업스토어 역시 콘텐츠와 식음료를 결합한 체험형 공간으로 운영돼 방문객들에게 색다른 경험을 제공할 것으로 기대된다.

브레드이발소 관계자는 “베이커리를 모티브로 한 브레드이발소 IP의 특성을 살려 기획한 행사”라며 “브랜드와 콘텐츠의 매력을 함께 경험할 수 있는 공간으로 조성한 만큼 방문객들이 애니메이션 속 세계관을 보다 가깝게 느낄 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이어 “이번 ‘2026 빵빵 페스티벌’을 통해 다양한 베이커리 브랜드와 브레드이발소 콘텐츠를 함께 즐기며 특별한 시간을 보내길 바란다”고 덧붙였다.

한편 ‘2026 빵빵 페스티벌’ 관련 세부 내용은 브레드이발소 공식 인스타그램과 타임스퀘어 공식 인스타그램, 타임스퀘어 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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