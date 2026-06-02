‘박성광♥’ 이솔이, 비키니 입고 뽐낸 건강미…밝은 미소까지 [스타★샷]

사진 = 이솔이 SNS 계정

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 건강미 넘치는 근황을 공개했다.

이솔이는 2일 자신의 SNS를 통해 일상이 담긴 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이솔이는 레이스와 리본 디테일이 돋보이는 비키니를 착용한 모습이다. 홀터넥 디자인의 비키니와 모자를 매치해 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다.

특히 군살 없는 늘씬한 몸매와 자연스러운 미소가 시선을 끌었다. 건강한 매력이 돋보이는 근황에 팬들의 관심도 이어졌다.

앞서 이솔이는 최근 여성암 투병 사실을 고백해 많은 응원을 받았다. 당시 그는 “저는 3년 전쯤 가족들의 보호 속에서 수술과 항암치료를 마쳤고, 현재는 몸속에 암세포가 없다는 진단을 받고 정기검진을 받고 있다”고 전했다.

한편 이솔이는 2020년 7세 연상의 개그맨 박성광과 결혼했다. 이후 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 등에 출연하며 부부의 일상을 공개해 많은 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]