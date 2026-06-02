‘유재석 캠프’ 1위·‘미친맛집6’ 순항…모닥, 예능 명가 입증

유재석 캠프 스틸컷. 스튜디오 모닥·넷플릭스 제공

스튜디오 모닥이 제작한 예능 프로그램들이 넷플릭스에서 잇따라 성과를 내며 업계의 주목을 받고 있다. 신작 ‘유재석 캠프’가 국내외 시청자들의 관심 속에 흥행세를 이어가는 가운데, 장수 IP ‘미친맛집’ 시즌6 역시 상위권에 안착하며 제작사의 기획력과 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다.

2일 스튜디오 모닥에 따르면 유재석 캠프는 최근 가장 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 지난달 26일 공개된 이 프로그램은 유재석을 중심으로 이광수, 변우석, 지예은이 함께하는 캠핑 버라이어티로, 공개 직후 시청자들의 관심을 끌었다.

유재석 캠프는 공개 이틀 만에 넷플릭스 ‘오늘의 대한민국 톱 10 시리즈’ 1위에 오른 데 이어 현재까지 상위권을 유지하고 있다. 국내뿐 아니라 홍콩과 싱가포르에서도 1위를 기록했으며, 아시아 주요 8개국 톱 10에 이름을 올리며 글로벌 인기를 이어가고 있다.

출연진을 향한 관심도 뜨겁다. 굿데이터코퍼레이션이 발표한 TV·OTT 비드라마 화제성 순위에서 유재석 캠프는 공개 첫 주 만에 3위에 올랐다. 출연자 부문에서는 변우석이 1위, 지예은이 2위를 차지했으며, 이광수는 4위, 유재석은 18위에 이름을 올렸다.

미친맛집 시즌6 스틸컷. 스튜디오 모닥·넷플릭스 제공

스튜디오 모닥의 대표 예능 IP인 미친맛집 시즌6도 순항 중이다. 지난달 28일 공개된 이번 시즌은 공개 직후 넷플릭스 톱 10 차트 6위로 진입한 뒤 5위권을 유지하며 꾸준한 관심을 받고 있다.

이로써 스튜디오 모닥은 넷플릭스 TOP 10 차트에 자사 예능 두 편을 동시에 올리는 성과를 거두게 됐다.

업계에서는 스튜디오 모닥이 트렌드를 반영한 기획력과 차별화된 연출을 통해 경쟁력을 입증하고 있다는 평가를 내놓고 있다. 유재석 캠프가 자연스러운 웃음과 출연진의 케미스트리를 앞세웠다면, 미친맛집은 감각적인 영상미와 미식 콘텐츠를 결합해 차별화를 꾀했다.

스튜디오 모닥은 하반기에도 신규 콘텐츠를 선보이며 흥행 흐름을 이어갈 계획이다. 연애 리얼리티 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어2’와 민박 버라이어티 ‘대환장 기안장2’가 공개를 앞두고 있다.

고민구 대표와 정효민 PD는 “재미있다고 생각한 기획을 시청자들도 함께 즐겨주셔서 감사하다”며 “앞으로도 플랫폼을 넘나들며 신선한 웃음과 진정성 있는 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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