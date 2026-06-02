‘멋진 신세계’, 장승조표 악역 차력쇼

배우 장승조의 두 얼굴에 안방극장에 얼어 붙었다.

‘멋진 신세계’의 주연 장승조가 독보적인 ‘악역 스펙트럼’으로 새로운 악의 연대기를 쓰고 있다. 결이 다른 두 명의 악인을 동시에 창조해 내는 장승조의 전무후무한 1인 2역 빌런 연기가 시청자를 긴장시킨다.

장승조의 소름 돋는 악역 차력쇼의 포문을 연 작품은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘당신이 죽였다’다. 작품 속에서 혈연관계가 아닌, 외모만 똑같은 완전히 남남인 노진표와 장강을 맡아 극강의 서스펜스를 선사했다.

먼저 성공한 금융인 노진표를 통해 겉으로는 완벽한 엘리트의 가면을 썼지만 집안에서는 아내를 24시간 홈캠으로 감시하며 잔혹한 가스라이팅과 폭력을 일삼는 상류층 사이코패스의 전형을 밀도 있게 그려냈다.

반면, 노진표의 죽음 이후 이를 은폐하려는 이들의 작전에 말려든 조선족 불법체류자 장강을 연기할 때는 180도 다른 날 것의 악을 분출했다. 완벽하게 체화된 조선족 어투와 어수룩한 순진함 뒤에 숨겨둔 본색을 드러냈다.

전작을 통해 현대 상류층과 밑바닥의 악을 동시에 보여줬다면, 방영 중인 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’에서 장승조의 빌런 스펙트럼은 시공간을 초월해 한층 더 진화했다.

현대판 빌런 최문도는 차세계(허남준)를 덫에 빠뜨리기 위해 이중적인 아우라를 풍기며 소리 없이 판을 짜는 브레인 지략가다. 대놓고 악을 분출하기보다 행동과 표현, 심지어 웃음소리조차 철저히 절제한 완급 조절 연기로 서늘함을 극대화한다.

이와 동시에 전생의 인물이자 추후 조선 시대의 국왕 안종이 되는 세자 이재(안종) 역을 통해서는 곤룡포를 차지하기 위해 형제들의 피를 손에 묻힌 냉혈한 절대군주의 면모를 가감 없이 드러낸다.그의 제왕적 카리스마와 숨 막히는 권력욕은 현대의 최문도가 가진 세련된 음모와 절묘하게 교차되며 극의 입체감을 더하고 있다.

‘멋진 신세계’는 장승조를 비롯해 차세계 역의 허남준, 신서리 역의 임지연의 활약이 더해져 시청률 상승 곡선을 그리고 있다. 지난달 30일 방송된 8화 시청률은 최고 13.7%, 수도권 10.7%, 전국 10.4%로 또다시 자체 최고 시청률을 경신하며, 한 주간 방송된 미니시리즈 및 동시간대 시청률 중 압도적인 1위를 차지했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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