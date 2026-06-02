원진성형외과가 ‘글로벌 허브(Global Hub)’를 콘셉트로 인테리어 리뉴얼을 마치고 자사 더마 코스메틱 브랜드 WJ코스메틱 전용 체험존을 새롭게 선보였다.

이번 체험존은 해외 고객 증가와 K-뷰티에 대한 글로벌 관심 확대에 발맞춰 기획됐다. 시술 후 진정 케어는 물론 일상적인 홈케어 루틴까지 소비자가 다양한 스킨케어 라인을 직접 써보고 자신에게 맞는 제품을 찾을 수 있도록 구성했다.

WJ코스메틱은 ‘의료인 기준’으로 개발된 더마 코스메틱 브랜드다. 현재 원진성형외과·피부과에서 시술 후 진정 케어 제품으로 활용되고 있다. 병원 측은 “그동안 시술 고객에게만 한정적으로 알려졌던 제품군을 이번 체험존을 통해 누구나 직접 경험할 수 있게 됐다”고 소개했다.

이곳에서는 개인 맞춤 추천도 함께 제공된다. 외국인 방문객을 위한 다국어 서비스도 지원해 글로벌 고객의 접근성도 대폭 강화했다.

강문석 원진성형외과 대표원장은 “K-뷰티에 대한 글로벌 관심이 높아지면서 의료관광과 미용 시술을 함께 경험하려는 해외 고객이 꾸준히 늘고 있다”며 “시술을 받은 뒤 같은 층 체험존에서 진정·홈케어 제품까지 한 번에 경험할 수 있는 게 강점이다. 공간이 피부 고민 해결의 시작점이 되길 바란다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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